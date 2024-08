Ordenan retirar de los supermercados este pescado de consumo habitual por la elevada presencia de mercurio

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea ha emitido una alerta de "riesgo potencial" tras detectar elevados niveles de mercurio en filetes de pez espada congelados. Se ha ordenado la retirada urgente de este pescado de los supermercados.

Por la información que se ha conocido fueron las autoridades italianas las que activaron las alarmas al descubrir que filetes de pez espada congelados tenían entre 2,15 y 0,75 mg de mercurio por kilo de pescado una tasa que excede con creces los niveles que han sido considerados seguros para el consumo. La normativa europea pone el máximo en 1 gramo para esta especie. El mercurio se localizó durante un control oficial en el mercado.

Además del "riesgo potencial" para la salud se pone de manifiesto un nuevo problema en torno a esta alerta del RASFF y es que aunque se asegura que el producto ha sido retirado de los puntos de venta no se ha dado a conocer el nombre de la empresa que habría comercializado el pescado retirado y tampoco se conoce la zona en la que se han fabricado o envasado los productos afectados. Los consumidores no pueden así tener la certeza al 100% de no haber sido afectados por el mismo.

El mercurio es un elemento químico que forma parte de la composición natural de la corteza terrestre. Se libera al medioambiente a través de procesos naturales como consecuencia de la actividad volcánica y la erosión de las rocas mediante la acción del agua y el viento. Pero también puede liberarse por la acción del ser humano a través de actividades como la industria, la minería, quema de combustibles fósiles, eliminación de residuos, etc.

Sanidad ha publicado tras las diferentes investigaciones que "el metilmercurio afecta al sistema nervioso central en desarrollo, de ahí que el feto y los niños más pequeños sean los más sensibles a este metal. También se han observado efectos sobre la ganancia de peso corporal, la función locomotora y la función auditiva. Estudios recientes indican que presenta efectos inmunotóxicos en el desarrollo a bajas dosis, pero se necesita más información".

Pescados con mayor presencia de mercurio

Entre los pescados en los que la presencia de mercurio es alta destaca el atún rojo, el pez espada y el tiburón. La OCU publicó esta lista con las especies que mayor presencia de mercurio pueden presentar:

Pez espada

Atún rojo

Tiburón

Cazón

Marrajo

Mielgas

Pintarroja

Tintorera

Lucio

El pescado es esencial en nuestra dieta, AESAN recomienda un consumo diferente dependiendo del grupo de población del que se hable. En general, conviene escoger preferiblemente pescados menos proclives a la contaminación con mercurio, especialmente peces de talla pequeña, no predadores. Los peces grandes que se comen a los chicos (predadores) y que viven más años son los que acumulan más cantidad de mercurio.

