Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Fármacos

Orforglipron, la nueva pastilla contra la obesidad demuestra ser eficaz en la pérdida de peso

El Vall d’Hebron participa en un ensayo fase 3 publicado en NEJM y presentado en la EASD (Viena): un agonista del GLP-1 no peptídico que se toma por vía oral y podría inaugurar una nueva etapa terapéutica.

Bl&iacute;sters de pastillas

Blísters de pastillasPexels

Publicidad

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

Un fármaco oral, orforglipron, irrumpe con fuerza en el abordaje de la obesidad. El Hospital Universitario Vall d’Hebron ha participado en un ensayo clínico internacional de fase 3 cuyos resultados se han publicado en el New England Journal of Medicine y se han presentado en el Congreso Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD), en Viena.

El estudio acredita que el medicamento, que actúa sobre el receptor GLP-1, reduce de media un 11% el peso corporal y mejora factores de riesgo cardiovascular. En los próximos meses iniciará los procesos regulatorios para su aprobación.

Qué se ha probado y con quién

Durante 72 semanas, 3.100 personas con obesidad (IMC ≥30 kg/m²) y sin diabetes, procedentes de nueve países, recibieron cápsulas diarias de orforglipron en distintas dosis (6 mg, 12 mg o 36 mg) o placebo, junto a recomendaciones de dieta saludable y actividad física.

Con la dosis más alta, la pérdida media alcanzó el 11,2% del peso corporal. Más de la mitad de los participantes adelgazó al menos un 10% y aproximadamente un 18% superó el 20% de reducción. Además, se observaron descensos en presión arterial, perímetro de cintura, triglicéridos y colesterol.

La gran ventaja de orforglipron es su vía oral y su estructura no peptídica. A diferencia de la mayoría de agonistas de GLP-1 ya aprobados, inyectables porque las moléculas peptídicas se degradan en el estómago, orforglipron no pierde eficacia con la acidez gástrica. Existe una alternativa oral peptídica (semaglutida), pero requiere condiciones estrictas de toma (ayunas y tiempos de espera). Aquí no.

Como resume la investigadora principal del Vall d’Hebron, Andreea Ciudin: "Es un fármaco que tiene el mismo efecto que los existentes, porque estimula el receptor de GLP1, pero no es peptídica, no es una proteína, por lo que se puede administrar por vía oral sin necesidad de medidas especiales".

Peso perdido… y qué tipo de peso

En obesidad, no solo cuenta el número de kilos, sino qué kilos. Ciudin subraya: "Y en este estudio se ha visto que 3/4 partes de lo que se pierde en el tratamiento es grasa, mientras que el resto es masa libre de grasa (músculo y otros tejidos)". Esa selectividad hacia la grasa corporal añade valor clínico al resultado.

El GLP-1 es una hormona que, tras el contacto de los alimentos con la mucosa intestinal, dispara señales de saciedad y modula el metabolismo a distintos niveles. Los análogos/agonistas del GLP-1 llevan años demostrando reducción de peso y beneficio cardiometabólico. Orforglipron imita ese mecanismo, con el plus de la cómoda administración oral.

Los especialistas insisten: la obesidad es enfermedad crónica y el tratamiento debe mantenerse y personalizarse. Farmacología sí, pero acompañada de cambios de estilo de vida y, cuando proceda, apoyo psicológico. Ciudin advierte: "Las tandas cortas de tratamiento solo para la operación bikini o para que entre el vestido para la boda de la prima es mala praxis".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El índice mundial de obesidad supera por primera vez al del bajo peso entre los niños en edad escolar

Investigación de la influencia genética en la obesidad infantil

Publicidad

Salud

Blísters de pastillas

Orforglipron, la nueva pastilla contra la obesidad demuestra ser eficaz en la pérdida de peso

Tratamiento experimental para enfermedad rara

Un niño con una enfermedad rara vuelve a caminar y a hablar gracias a un tratamiento pionero de la Universidad de Granada

Música y ciencia al unísono para sanar

Música y ciencia al unísono para sanar

Imagen de archivo de una persona vacunándose
ASMA

Una vacuna española abre la puerta a la prevención del asma

Luz infrarroja para mejorar la reparación de los daños en el ADN
CSIC

Luz infrarroja para mejorar la reparación de los daños en el ADN

Imagen de una persona ciega caminando con un bastón.
Avances médicos

Un hombre ciego recupera la vista gracias a una cirugía que usa un diente como implante ocular

El hombre de 34 años perdió la vista cuando tenía 13 años debido a una reacción muy rara al ibuprofeno.

Imagen de archivo de una cirugía
TOC

Operar el TOC: la neurocirugía como salida del laberinto

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) puede convertir la vida en una cárcel de pensamientos y rituales. Cuando la terapia y los fármacos no bastan, la cirugía abre una vía inédita para recuperar la libertad perdida.

Una infección común podría ser el detonante oculto de muchos ataques cardíacos

Una infección común podría ser el detonante oculto de muchos ataques cardíacos

Candida Auris, el hongo 'asesino' resistente a los fármacos

España lidera las infecciones por el hongo 'candida auris' en Europa: puede llegar a provocar la muerte

Medidor de insulina

Sanidad alerta de un posible fallo de serie en bombas de insulina

Publicidad