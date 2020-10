El investigador de la vacuna de Oxford Carlos Estévez, sobre el voluntario español contagiado de coronavirus: "No sabemos si tiene vacuna o placebo"

El neurólogo e investigador de la vacuna de Oxford, Carlos Estévez, ha respondido a las preguntas de Matías Prats y Mónica Carillo Antena 3 Noticias Fin de Semana y ha hablado sobre la eficacia y seguridad del que podría ser el antídoto contra la pandemia del coronavirus.

Desde el inicio de la expansión del covid-19, ha comenzado la carrera por la cura para la enfermedad. Entre los ensayos más avanzados se encuentra el de la Universidad de Oxford junto con la farmacéutica AstraZeneca. Desde el Gobierno de España, esperan que la vacuna contra el SARS-CoV-2 llegue a nuestro país en diciembre para comenzar a vacunar a algunos grupos de la población.

Otros médicos han opinado que la rápida elaboración de la cura y su prematura llegada podría hacer que el fármaco no cumpliese todos los requisitos de seguridad necesarios. Entre ellos, el reconocido cirujano Pedro Cavadas, comentó en El Hormiguero la noche del pasado jueves lo siguiente: "Si usted lo que quiere es una vacuna bien testada, con una fase tres y después una cuatro, una vacuna como se sacan los medicamentos, son años. Si aceptamos eso como vacuna y empezamos administrarla masivamente habrá que definir quién se va a comer, con perdón, las 15 primeras encefalitis que provoquen".

¿Qué le respondería al señor Cavadas?

El proceso de aprobación de las vacunas está muy regulado e intervienen agencias públicas externas que no tienen ningún interés económico y con una reputación muy grande a la hora de probar fármacos. No se dejan influenciar por la presión política o social que puede haber, que entendemos que es muy grande, y asumen la responsabilidad de la aprobación de la vacuna.

Con lo cual, tengo bastante confianza en estas agencias que igual que aprueban las vacunas han aprobado cualquier fármaco de los que hemos estado teniendo hasta ahora.

¿Podríamos estar tranquilos de que las vacunas que lleguen están suficientemente testadas?

Desde luego. Se sigue un proceso de aprobación de vacunas como con cualquier medicamento. Una cosa es tenerla y otra es aprobarla y que se pueda administrar. Si se aprueba, demuestra eficacia y desde luego seguridad. Esas condiciones son indispensables a la hora de realizar la aprobación de cualquier fármaco. Si se procede a ese paso, podemos tener una seguridad bastante alta de que va a ser eficaz y segura.

Si se aprueba, demuestra eficacia y desde luego seguridad

¿La fecha para tener una vacuna sería para finales de verano?

No se pueden adelantar los resultados de un estudio que todavía no tenemos. Antes de decir que la vacuna se puede administrar, tenemos que tener los resultados del ensayo clínico, y cuando los tengamos, si es eficaz, podremos estar muy contentos de que se puede administrar esa vacuna a la población, pero no se pueden adelantar los resultados previamente. Hay que tener paciencia y hay que tener cautela a la hora de comunicar unos resultados que todavía no tenemos. Ojalá que funcione, pero lo cierto es que todavía no lo sabemos.

No se pueden adelantar los resultados de un estudio que todavía no tenemos

¿Cuál es el siguiente paso que prevé tras el contagio de un voluntario español?

La infección seguirá el curso natural como el que tendrá cualquier paciente. Pero en un ensayo clínico, y en este especialmente, el 50% de la población recibe placebo, no recibe ningún fármaco activo, que es simplemente un líquido como es suero, y el otro 50% de la población del estudio, recibe la vacuna activa. Ni el paciente, en este caso el enfermero, ni el investigador saben si ha recibido la vacuna activa o el placebo. Con lo cual, es posible que no haya tenido la vacuna y se haya infectado, o puede ser que haya recibido la vacuna y se haya infectado. Como sabemos, no se espera que tenga una eficacia del 100%. Eso se verá cuando se tengan los resultados finales del estudio y se haga lo que se llama 'romper el ciego', conocer a qué grupo pertenecía cada paciente dentro del ensayo clínico.

¿Por qué el doctor Cavadas habla de encefalitis?

Entre los efectos secundarios de cualquier vacuna, se encuentran efectos adversos a nivel neurológico como puede ser una mielitis adversa por ejemplo. Supongo que se referirá a eso.