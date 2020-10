El enfermero Joan Pons Laplana, el español voluntario en Reino Unido en las pruebas para la vacuna contra el Covid-19 de la Universidad de Oxford y los laboratorios Astrazeneca, ha dado positivo en coronavirus.

Así lo ha confirmado Pons, quien después de cuatro meses de resultados negativos, este miércoles ha resultado positivo por coronavirus: "El momento de la verdad ha llegado. He dado positivo en uno de mis tests. Ojalá haya entrado al grupo preferido de los científicos, el de los vacunados contagiados. Gracias a ello y con este resultado, estoy colaborando a la finalización del Coronavirus".

El enfermero ha contado que está aislado en una habitación de su casa. Pons se encuentra bien y ha contado que los síntomas los empezó a notar el miércoles al levantarse con "congestión nasal y dolor de cabeza". "Llamé al teléfono de Oxford y me dijeron que me hiciera una PCR y me quedara en casa”, apunta.

A la espera de que la vacuna actúe

"Me he llevado un susto de muerte cuando me han dicho que el resultado es positivo. Ahora que ver... ojalá que la vacuna empiece a actuar y pueda acabar con el virus antes de que me entre en la sangre. Esa es la diferencia entre vacunarse o no", ha explicado.

Joan es un enfermero barcelonés de 45 años que vive desde hace dos décadas en la localidad británica de Sheffield y que en junio se ofreció como voluntario para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford: "Espero que con este positivo demos todos un paso al frente para acabar con el virus. De momento estoy bien, no tengo ningún síntoma".

