Barcelona abre una nueva vía contra el tumor cerebral infantil más letal

El glioma difuso intrínseco de tronco encefálico (DIPG) es un tumor cerebral infantil que se origina en el tronco encefálico y crece infiltrándose en el tejido cerebral que lo rodea. Esta forma de crecimiento hace que no pueda extirparse mediante cirugía y dificulta tanto su diagnóstico como el desarrollo de tratamientos eficaces. Es una enfermedad especialmente agresiva: menos del 10% de los pacientes sobrevive dos años después del diagnóstico y menos del 1% alcanza los cinco años.

Cada año se diagnostican más de 300 nuevos casos en Europa, principalmente en niños y niñas de entre 5 y 10 años. En España se detectan entre 20 y 30 casos anuales. El tumor afecta a una zona del cerebro que controla funciones esenciales como el movimiento o la respiración, por lo que su progresión puede provocar problemas motores, dificultades para tragar, debilidad y una pérdida progresiva de funciones.

Las opciones terapéuticas disponibles siguen siendo muy limitadas. Los tratamientos oncológicos convencionales han demostrado una eficacia reducida y la radioterapia focal continúa siendo la principal alternativa. Puede aliviar temporalmente los síntomas, pero no consigue curar la enfermedad.

Menos del 10% supera los dos años

Ante este escenario, Barcelona se sitúa al frente de una nueva investigación europea que busca explorar una estrategia diferente. El Hospital Sant Joan de Déu Barcelona liderará, a través del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el consorcio EPICA-DIPG, un proyecto de cinco años respaldado por la Horizon Europe Cancer Mission.

La iniciativa evaluará una inmunoterapia combinatoria que todavía no ha sido probada en humanos de esta forma. Se trata de un ensayo clínico multinacional de Fase I, por lo que su principal objetivo será determinar la seguridad y viabilidad del tratamiento y generar información para futuras investigaciones.

El proyecto estudiará además cómo monitorizar de forma mínimamente invasiva la respuesta inmunitaria y la evolución del tumor durante el tratamiento. Para ello, desarrollará y validará herramientas de diagnóstico que permitan conocer con mayor precisión qué ocurre en el organismo de los pacientes.

Entre 20 y 30 casos al año en España

EPICA-DIPG contará con tres centros encargados del reclutamiento de pacientes: el Pediatric Cancer Center Barcelona, el Hospital Bambino Gesù de Italia y el Centro Prinses Máxima de Países Bajos. El consorcio reúne en total a nueve instituciones de los tres países, junto con organizaciones de pacientes y expertos en investigación, regulación y evaluación sanitaria.

La investigación también abordará un aspecto clave para las terapias avanzadas: su fabricación y distribución. Este proyecto busca así convertir una investigación todavía experimental en una vía que, si demuestra ser segura y eficaz, pueda abrir nuevas opciones para los niños afectados por uno de los tumores cerebrales infantiles más agresivos.