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El video del capitán del crucero con hantavirus alertando del primer muerto: "No es infeccioso. El barco está seguro"

Un creador de contenido ha publicado un video del anuncio del primer fallecido el 12 de abril.

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El video del capitán del barco alertando de la muerte de un pasajero | Antena3 Noticias

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Casi un mes llevaban los pasajeros del crucero MV HONDIUS con la incertidumbre del hantavirus. Biólogos, fotógrafos, aficionados y creadores de contenido sobre fauna y flora a bordo del barco que realizaba una expedición para observar la naturaleza y paisajes, enfocado en el avistamiento de fauna.

Entre ellos viajaba un influencer de origen turco, Ruhi Çenet que desembarcó en Santa Elena junto a otras 22 personas. Cuando se ocurrieron los primeros problemas, él estaba en el barco.

El 6 de abril un pasajero manifestó padecer fiebre, dolor de cabeza y diarrea, los primeros síntomas del virus. Todo ello evolucionó a complicaciones respiratorias agudas y murió el día 11.

Al día siguiente el capitán del crucero comunicó a los pasajeros del primer fallecimiento por el brote, aunque dijo que las causas de la muerte no eran infecciosas.

"Uno de nuestros pasajeros falleció anoche. Por trágico que sea, creemos que se debió a causas naturales", informaba del primer muerto, un ciudadano neerlandés de 70 años.

"El barco está seguro"

Asimismo comunicó que "según el médico, los problemas de salud que padecía no eran infecciosos, así que el barco está seguro en ese sentido". Çenet explica que el fallecimiento se debía "por las duras condiciones del mar".

El creador de contenido critica las medidas adoptadas, ya que considera que "deberían haberse tomado enserio el problema desde la primera muerte".

A pesar del fallecido, el viaje continuó hasta Santa Elena donde los pasajeros hicieron vida normal. Compartían comida, se relacionaban entre ellos, realizaban excursiones, en lugar de haberles puesto en cuarentena para evitar la propagación del virus porque "la gente podía estar contagiada del virus".

"Los pasajeros infectados tenían que haberlos puesto en cuarentena". Y supo que "el hantavirus estaba a bordo" cuando falleció la tercera persona.

Además critica la naviera por no tomarse enserio la situación por el riesgo que podía suponer, señalando que antes de regresar al barco "les tenían que haber hecho un test de sangre", para posteriormente "haber monitoreando su situación y haber seguido de cerca las condiciones en las que estaban para compartir continuamente información de interés".

"Se creía que el caso estaba aislado"

Por su parte, la naviera Oceanwide, publicó un comunicado matizando que cuando se anunció la muerte del neerlandés "se desconocía la causa de la muerte", aclarando que "no había otros individuos sintomáticos a bordo".

"En el momento del anuncio, no había evidencia de virus o contagio en el buque. Se creía que el caso estaba aislado después de la revisión médica", aseguran.

Ahora los pasajeros se encuentran aislados en sus camarotes. La naviera ha informado que "se están implementando estrictas medidas de precaución, incluyendo medidas de aislamiento, protocolos de higiene y vigilancia médica".

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