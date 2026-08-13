Un hombre de 71 años, tercer caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Salamanca

Un hombre de 71 años ha sido trasladado al Hospital Gómez Ulla de Madrid tras dar positivo en fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC). Ha sido diagnosticado en Salamanca, según ha confirmado por la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Salud Pública. Se trata del tercer caso en la provincia en menos de dos meses.

El paciente, que se encontraba de forma temporal en la provincia salamantina, permanece ingresado y en aislamiento. El gobierno autonómico ha informado en un comunicado que se sigue la evolución de la enfermedad, dada la gravedad de la patología, siguiendo las medidas de protección de los sanitarios.

Asimismo la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en la provincia salmantina ha identificado los contactos de la persona afectada para indicarles el seguimiento a realizar.

El protocolo

Una vez se conoció el positivo, las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad de Castilla y León pusieron en marcha el protocolo de actuación y coordinación, el cual consiste en vigilar periódicamente su temperatura corporal y comunicar a su epidemiólogo de referencia cualquier cambio en su estado de salud.

No obstante, se han enviado al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda, en Madrid, las muestras sanguíneas del afectado, del Instituto de Salud de Carlos III, quienes han confirmado que se trata de una infección por el virus de Crimea-Congo.

Las garrapatas, principal transmisión

La principal transmisión es la picadura de la garrapata del género 'Hyalomma', aunque también puede transmitirse de persona a persona por contacto con sangre o fluidos del enfermo, lo que puede ocurrir especialmente en personal sanitario cuando no está debidamente protegido.

Para su prevención, las autoridades sanitarias señalan la importancia de vestir ropa y calzado adecuados durante las salidas al campo, así como transitar por caminos y utilizar repelentes, tanto para las personas como para los animales de compañía. Cabe recordar que las garrapatas que se hayan fijado deben retirarse de la piel, lo antes posible y de forma adecuada, preferentemente por profesionales sanitarios.

Otros casos

El paciente de 71 años es el tercer caso en menos de dos meses diagnosticado en Salamanca. El primer caso fue un hombre de 68 años que acudió al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) con síntomas compatibles.

Mientras que el tercer contagiado, un hombre de 84 años, que fue atendido en el Complejo Asistencial Universitarios de Salamanca (CAUSA) por una picadura de garrapata, fue trasladado al Gómez Ulla donde falleció el pasado 10 de julio.