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1 de cada 10 personas vuelve enferma de un viaje a un destino exótico

Viajar más también implica exponerse a nuevos riesgos sanitarios: los expertos recomiendan informarse y vacunarse antes de partir

Millones de vacunas sin poner

1 de cada 10 personas vuelve enferma de un viaje a un destino exótico | Antena 3 Noticias

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Paula Flores
Publicado:

Cada vez viajamos más fuera de nuestras fronteras. En 2025, los residentes en España realizaron 175,7 millones de viajes y los desplazamientos al extranjero aumentaron un 5,2% respecto al año anterior. Un incremento que también supone que más viajeros se exponen a enfermedades y riesgos sanitarios poco habituales en nuestro entorno y que hace especialmente importante informarse y tomar medidas de prevención antes de viajar.

Viajar a destinos exóticos puede implicar riesgos para la salud que no existen en España. Entre el 8 y el 10% de los viajeros atendidos por el servicio de Atención al Viajero Internacional del Hospital Clínic de Barcelona regresan con alguna enfermedad relacionada con el viaje, desde fiebre o diarrea hasta erupciones cutáneas o infecciones parasitarias.

Consejos para preparar tu viaje con seguridad

El servicio atiende cada año a unas 20.000 personas y sus especialistas insisten en que la prevención empieza antes de hacer la maleta. José Muñoz, jefe del servicio, resume las principales recomendaciones: Primero, informarse bien sobre el destino y las enfermedades que pueden encontrarse allí. Segundo, consultar con tiempo a un especialista para adaptar las medidas de prevención a cada viajero. Y tercero, revisar las vacunas necesarias y valorar si hace falta profilaxis contra la malaria u otras medidas específicas.

Los expertos aconsejan acudir a la consulta entre cuatro y ocho semanas antes del viaje, para evitar sorpresas a la llegada. En función del destino y de las características de cada persona, pueden llegar a administrarse hasta cinco vacunas diferentes.

Riesgos según el destino

El África subsahariana es actualmente una de las regiones que requiere mayor preparación por la variedad de riesgos y la posible necesidad de vacunación y profilaxis contra la malaria. También preocupa especialmente Perú, donde pueden coincidir riesgos como la fiebre amarilla, el dengue, la malaria o el mal de altura.

El Clínic también vigila las alertas sanitarias internacionales para informar a los viajeros de posibles amenazas y adaptar sus recomendaciones. Y este verano ha puesto en marcha Famba, una aplicación gratuita basada en inteligencia artificial que funcionará como un "escudo virtual": permitirá localizar al viajero y enviarle alertas sobre riesgos en un radio de 50 kilómetros, desde brotes infecciosos hasta terremotos o erupciones volcánicas. La prevención, por tanto, no termina al llegar al destino: información, vacunación y seguimiento durante el viaje son las claves para reducir los riesgos.

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