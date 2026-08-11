Alerta por un brote de sarampión en Mallorca: seis personas están contagiadas y se esperan nuevos casos

La Conselleria de Salud ha confirmado un brote de sarampión en Mallorca que afecta a seis personas, los primeros casos registrados en Baleares durante 2026. Cinco de los contagiados no estaban vacunados, mientras que se desconoce el estado vacunal del sexto.

El origen del brote se ha situado en un menor procedente de otro país europeo que se encontraba de vacaciones en Mallorca. El pasado 19 de julio acudió al servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Son Espases. A finales de ese mismo mes comenzaron a aparecer síntomas entre los casos secundarios y el brote fue detectado el pasado viernes.

Ninguna de las seis personas afectadas permanece hospitalizada, aunque todas han tenido que cumplir un periodo de aislamiento en sus domicilios.

Salud Pública espera que aparezcan más casos

La Dirección General de Salud Pública ha puesto en marcha el protocolo de vigilancia y el rastreo de las personas que pudieron estar expuestas al virus. La directora general, Elena Esteban, ha advertido de que todavía pueden detectarse nuevos contagios debido al periodo de incubación.

"Es de esperar que haya algún otro caso. Entra dentro de la normalidad", ha señalado. Este periodo puede prolongarse hasta los 23 días.

Aunque los seis pacientes coincidieron en el Hospital Son Espases, las autoridades consideran que se trata de un brote comunitario. Algunos de los contagios posteriores se habrían producido en la sala de espera de Urgencias Pediátricas. "El sarampión es muy contagioso, por eso se ha podido contagiar en una sala de urgencias", ha explicado Esteban.

Cinco de los seis afectados no estaban vacunados

Salud Pública ha puesto el foco en la vacunación. La protección completa frente al sarampión requiere dos dosis y Baleares mantiene una cobertura del 91,11% de la población objetivo. "No hay que bajar la guardia", ha insistido la directora general.

El rastreo incluye también vuelos de avión, por lo que el número inicial de posibles contactos es "muy alto". Las personas identificadas reciben un SMS para informarles de la exposición, pedirles que comprueben su vacunación y que vigilen posibles síntomas durante los 23 días posteriores.

El Govern también ha comunicado el brote al Ministerio de Sanidad y ha recomendado el uso de mascarillas FFP2 en entornos sanitarios, además de revisar la vacunación de sus trabajadores.