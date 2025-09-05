Adelgazar a base de ayuno: “Ojo con las dietas milagro que pueden suponer un peligro para la salud”

Es septiembre uno de los meses del año en el que más se llevan a la práctica las conocidas como “dietas milagro” o lo que es lo mismo, un plan de alimentación que promete resultados rápidos para perder peso.

Muchas personas que regresan de un periodo largo de vacaciones con algunos kilos de más que quieren quitarse cuanto antes y como sea, pero desde el Colegio oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODINuCoVa) se alerta de los peligros que esto puede acarrear.

Lo explica la nutricionista y miembro de la Junta de gobierno Natalia Gil: “Cuando llevamos a cabo este tipo de dietas sin prescripción de un profesional privamos al organismo de los nutrientes básicos que necesitan nuestros órganos y sistemas para funcionar adecuadamente. Esto trae consigo un mayor riesgo cardiovascular y alteraciones de la función renal y hepática, notamos más cansancio y una pérdida acelerada de masa muscular e incluso podemos llegar a sufrir alteraciones metabólicas y un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas como, por ejemplo, la diabetes.

A las consultas de los dietistas-nutricionistas llegan muchas personas de todas las edades pidiendo asesoramiento profesional, de las cuales, algunas reconocen que, han llevado a la práctica alguna dieta a base de ayuno, restrictiva o hipocalórica, pero que tras perder peso han sufrido un efecto rebote.

Felipe Baier, tesorero del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana dice: “Algunas personas han ganado entre 3 y 5 kilos en vacaciones y 3 de cada 4 pacientes confiesan que han recurrido a dietas milagro anteriormente, del tipo, ingerir muy pocas calorías o comer un solo alimento. La gente viene con información de redes sociales que prometen un efecto purificante a base de monodietas o de reducir calorías que no es acertada ni recomendable. Lo ideal es evitar patologías y seguir las recomendaciones de un dietista-nutricionista colegiado que les instruya sobre llevar a cabo una alimentación saludable y sobre la necesidad de hacer deporte con el fin de perder peso a largo plazo y no de la noche a la mañana”

El ayuno sin control puede derivar en graves problemas metabólicos

Otra tendencia de la que alertan los profesionales es la de ayunar por largos periodos de tiempo sin prescripción ni seguimiento, ya que puede conllevar a una mala relación con la comida, posteriores atracones o ansiedad y alteraciones importantes del metabolismo.

