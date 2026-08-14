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Identifican una proteína que podría frenar el cáncer de piel más agresivo

Se trata de una proteína que al bloquearla detiene en seco el crecimiento del tumor. A la vez, impide que las lesiones cutáneas benignas evolucionen hacia un diagnóstico maligno.

Melanoma

Identifican una proteína que podría frenar el cáncer de piel más agresivo | Antena 3 Noticias

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Javier Lliso
Publicado:

Investigadores del Hospital Universitario La Paz de Madrid han identificado una proteína que podría desempeñar un papel clave en la progresión del melanoma y convertirse en una futura diana terapéutica.

El equipo de investigación ha estudiado el papel de la proteína MAFG en las células del melanoma. Los resultados muestran que, cuando esta proteína está elevada, las células tumorales crecen más rápidamente y presentan características asociadas a un comportamiento más agresivo.

La investigadora Olga Vera, del Hospital La Paz, explica que han comprobado que, cuando inhiben esta proteína, las células de melanoma dejan de crecer en los modelos estudiados.

También podría evitar la evolución de lesiones benignas

El hallazgo apunta además a que bloquear MAFG podría impedir que determinadas lesiones cutáneas benignas evolucionen hacia un melanoma maligno.

Los investigadores han observado estos efectos en modelos experimentales, lo que permite avanzar en el conocimiento de los mecanismos que intervienen en la aparición y progresión de este cáncer de piel.

El interés del descubrimiento está en que MAFG podría convertirse en una nueva diana terapéutica. Si futuras investigaciones confirman estos resultados y demuestran que es posible bloquear esta proteína de forma segura, podría abrirse una nueva vía para desarrollar tratamientos contra el melanoma.

Un avance todavía en investigación

Los resultados son prometedores, pero todavía se encuentran en una fase experimental. No existe por el momento un tratamiento basado en el bloqueo de MAFG disponible para pacientes y serán necesarios nuevos estudios para comprobar si esta estrategia puede trasladarse a la práctica clínica.

El hallazgo supone, por tanto, un avance en la comprensión del melanoma y abre una posible vía de investigación para combatir uno de los tumores cutáneos con mayor capacidad de progresión.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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