Más de un tercio de la población se automedica: confían en internet y en la inteligencia artificial

La mayoría de la gente se ha tomado, ya sea por iniciativa propia o por recomendación de una persona no cualificada, una pastilla cuando le dolía la cabeza o tenía gases digestivos, entre otras dolencias. La automedicación está muy normalizada y puede acarrear un grave problema para la salud del que lo hace.

Una de cada ocho personas confía en internet y la redes sociales como fuente fiable para automedicarse. La inteligencia artificial suma puntos a la hora de tomar medicamentos a la hora de tener una dolencia.

Según el VII Estudio de Salud y Vida de Aegon más de un tercio de la población se automedica. Un 38,6% toma medicamentos y recurre a productos homeopáticos o remedios naturales sin prescripción médica. Desde la pandemia ha aumentado en 15.5 puntos, y respecto al 2024 lo ha hecho en 3.7 puntos porcentuales más.

El estudio refleja la forma de automedicarse de tres maneras:

Medicamentos : Es la forma que más gente toma para automedicarse, un 19,6%, 1,9 puntos porcentuales más que el año anterior

: Es la forma que más gente toma para automedicarse, un 19,6%, 1,9 puntos porcentuales más que el año anterior Productos homeopáticos y naturales : Ha aumentado en 1,1 punto porcentual respecto al 2023, situándolo en un 13,8%

: Ha aumentado en 1,1 punto porcentual respecto al 2023, situándolo en un 13,8% Ambos: Un 5,3% tomas ambos tipos de preparados

El sexo que más se automedica son las mujeres con un 42,5% frente al 34,4% de los varones. Aunque podemos pensar que los que tienen una edad más avanzada pueden ser lo que más lo hacen, en realidad son los jóvenes de entre 18 a 25 años con un 52,2% los que más recurren a los medicamentos sin preinscripción. A medida que la edad desciende, la automedicación también. Los mayores de 65 años son los que menor porcentaje tienen, 28,6%.

En cuanto a la situación laboral, son los desempleados los que toman más productos para la salud sin preinscripción, un 42,1% frente al 33,7%. Por otra parte, más de la mitad de personas que han perdido su trabajo o están en ERTE (Expediente de Regulación de Trabajo Temporal) recurren a la automedicación, 56,6%. Aquellos que no tienen hijos (42,4%) son más propensos a tomar medicamentos sin haber consultado con un especialista que los que tienen un hijo.

Si nos centramos en las Comunidades Autónomas que más concentración de personas que se automedica congrega el norte de España está entre los primeros puestos. La primera es País Vasco con un 46,2%, seguida de Navarra con 45% y detrás Castilla-La Mancha con 44,4%. En el lado contrario son Asturias (32,2%), Castilla y León (30,2%) y Aragón (24,8%) los que menos recurren a la automedicación. Sin embargo Andalucía, con un 38, 5%, destaca por ser la región que más medicamentos toman sin receta.

El estudio también ha analizado cuál es la razón por la que se lleva esta práctica. En primer lugar con un 38,2% destaca "porque sé lo que me va a recetar el médico en función de los síntomas que tengo", seguido de "porque pienso que lo que tengo no es grave" (32,3%). Con menos porcentaje pero no menos importante están los que no quieren perder tiempo en ir a la consulta o los largos tiempo de espera para asignar una cita.

La gran mayoría lo hace para aliviar síntomas y dolores ocasionales (65,2%), o para tratar enfermedades leves o puntuales (57,3%). Aunque son las mujeres las que más recurren a esta práctica, son los hombres tienden más a tomar preparados sin preinscripción porque piensan que no es grave, un 40,9 % frente al 25,6% de las mujeres. Un 19,5% de los varones también opina que es porque siempre toman lo mismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.