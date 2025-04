Más brotes de sarampión activos en España: se han detectado dos nuevos en Huelva y Almería

La Consejería de Salud y Consumo ha declarado dos nuevos brotes de sarampión en las provincias de Huelva y Almería, con lo que se elevan a nueve los brotes registrados desde principios de año en Andalucía de los cuales siete continúan activos y dos se han declarado ya inactivos.

Andalucía suma 56 casos de sarampión, tres más que hace una semana. De ahí que la consejería haya adoptado nuevas medidas para reforzar el Protocolo de Vigilancia y Alerta del Sarampión. Pese a que la tasa de vacunación en la comunidad supera el 95% hace presagiar la importación de nuevos casos por el contexto internacional de circulación activa del virus. De hecho, el 27% de los casos han sido casos importados, procedentes de Marruecos, Bélgica y Dinamarca. De los no importados, doce son casos aislados de los que se desconoce la fuente de infección. Seis de ellos se han detectado en Málaga, dos en Marbella, uno en Álora, uno en Calañas, uno en Huelva y otro en Palos de la Frontera.

Afecta tanto a niños como adultos nos vacunados

La Junta de Andalucía traslada que el sarampión es una infección que puede cursar grave, se transmite fácilmente y puede afectar tanto a niños como adultos no vacunados. El 41% de los casos se han registrado en menores de 15 años y el 59% en adultos. Solo dos casos tenían antecedentes de vacunación de una dosis, 28 no estaban vacunados y en 26 no se pudo conocer su situación vacunal. Por este motivo, Salud recomienda la vacunación de los menores en las pautas establecidas y de los adultos que no tengan constancia de estar vacunados para proteger a aquellas personas que no pueden vacunarse como son los niños menores de 12 meses, que representan el 14% de los casos declarados. El 41% de los afectados han necesitado ingreso hospitalario, cuatro de ellos con neumonía.

De los nueve brotes registrados en 2025, dos, el de la guardería de Fuengirola, que tuvo 10 casos y el registrado en un Instituto de Enseñanza Secundaria de Mijas, con seis casos, han sido cerrados ante la ausencia de nuevos casos en los 46 días siguientes tras el último registrado. Los dos nuevos brotes declarados en la última semana se han detectado en la localidad almeriense de El Ejido y en Lucena del Puerto en Huelva. En el primer brote se han confirmado dos casos entre trabajadores procedentes de Marruecos y en el otro, dos casos más confirmados y otros dos pendientes. En este caso también se trata de una familia de origen marroquí.

Los cinco brotes que siguen activos son el de Gibraleón en Huelva con cuatro casos, todos trabajadoras marroquíes que llegaron a España el pasado 10 de febrero. El brote de la escuela de aviación en Málaga con dos casos confirmados y un caso pendiente de confirmación.

Otro en Málaga con tres casos en una misma familia. Y el último brote registrado se ha declarado en el municipio onubense de Moguer en el ámbito familiar conformado por dos trabajadores marroquíes. Además, se está pendiente de confirmación de otro posible brote familiar en Málaga, con dos casos en dos hermanos.

Nuevos brotes en las próximas semanas

La Consejería ha manifestado que comenzará la semana que viene a vacunar de la segunda dosis de la triple vírica a los niños de 15 meses de las zonas donde se han declarado brotes para proteger a estos menores. La pauta habitual de esta vacuna contempla una primera dosis a los 12 meses y la segunda a los tres años.

La situación epidemiológica del entorno de Andalucía, especialmente Marruecos, hace prever nuevos brotes en las próximas semanas y meses debido a que desde octubre de 2023 el brote de sarampión se ha extendido por el país vecino con más de 40.000 casos y 150 muertes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com