Más de 25.000 firmas contra el desabastecimiento de medicamentos para la menopausia: "Me queda para un mes"

Rebeca Marín tiene 49 años y comenzó en abril un tratamiento hormonal para aliviar los síntomas de la menopausia. Ahora, varios meses después, asegura que se encuentra con un nuevo problema: no consigue encontrar en las farmacias los medicamentos que tiene pautados.

Por eso, el pasado 16 de septiembre puso en marcha una petición para reclamar medidas ante el desabastecimiento. En apenas tres semanas ha reunido más de 25.000 firmas, que este martes ha registrado en el Ministerio de Sanidad.

“Llevo meses peregrinando de farmacia en farmacia y ya no quedan ni parches ni sprays de los que tengo pautados en ninguna”, denuncia Marín.

“Me quedan dos cajas”

Cuando inició la petición, Rebeca aseguraba que solo le quedaban dos cajas de su tratamiento. “Empecé con terapia hormonal sustitutiva y ahora, que estoy empezando a mejorar, que vuelvo a ser yo, me encuentro que solo me quedan dos cajas y que no sé si tendré que detener mi tratamiento”, explica.

La impulsora reclama que, ante la falta de determinados medicamentos, se ofrezcan alternativas accesibles y financiadas para las pacientes afectadas.

“Lo que plantean como alternativa son fórmulas no financiadas por la Seguridad Social y que la mayoría no nos podemos permitir”, señala.

Un problema que afecta a más mujeres

Marín asegura que no se trata de un caso aislado. En la propia petición se acumulan testimonios de mujeres que aseguran estar teniendo dificultades para continuar con sus tratamientos.

Una de ellas, Amaya, relata que tardó más de dos años en encontrar una solución para sus síntomas y que, una vez iniciado el tratamiento, se ha encontrado con problemas para conseguirlo en las farmacias.

La situación también afecta, según los testimonios recogidos en la iniciativa, a mujeres trans que necesitan tratamientos hormonales. Una de ellas advierte de las consecuencias que podría tener para su salud no poder continuar con su medicación.

Piden alternativas ante el desabastecimiento

La petición reclama que se actúe de forma preventiva ante posibles problemas de suministro y que se garantice el acceso a alternativas cuando un medicamento no esté disponible.

Además, Marín pide que los profesionales sanitarios dispongan de información actualizada y que el acceso al tratamiento sea equitativo en todo el territorio.

“El acceso a un tratamiento no puede depender de dónde viva una paciente o de su farmacia”, sostiene.

Su reclamación busca ahora una respuesta de Sanidad ante una situación que, asegura, está obligando a muchas mujeres a recorrer distintas farmacias para intentar encontrar su medicación.

“Las mujeres no deberíamos tener que convertirnos en detectives para localizar nuestra medicación”, lamenta Marín.