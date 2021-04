Margarita del Val: "No hay más seguridad por vacunar con AstraZeneca a los mayores de 60 que a los menores"

Margarita del Val, viróloga e investigadora del CSIC, ha comentado en directo en Espejo Público la última decisión de las autoridades de administrar la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca provisionalmente solo la grupo entre 60 y 69 años y ha explicado el dictamen de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) respecto a esta vacuna. Además, ha valorado la seguridad de AstraZeneca respecto a otras farmacéuticas y ha hablado sobre la vacuna rusa Sputnik V que algunas regiones como la Comunidad de Madrid han planteado comprar.

Vacunar a la población entre 60 y 69 años con AstraZeneca

La EMA ha contestado explícitamente que no hay más seguridad en los mayores de 60 años que en los menores de 60 años. No hay ninguna razón para pensar que va a ser más seguro vacunar a los que antes no vacunábamos.

¿El ritmo de vacunación es bueno para cumplir el objetivo de un 70% de inmunizados a finales de agosto?

Es lo mismo que dice el resto de la Unión Europea, tenemos que tener suficientes dosis. El suministro de las dosis no lo controlo, así que no lo sé. Cuanto antes vacunemos mucho mejor.

¿Qué vacuna pondría a cada grupo?

Yo elegiría, no para mí en concreto, sino para el conjunto de la población, lo que garantice la salud de cada tramo. Para la población de más riesgo que son los de mayor edad y los grupos de más riesgo porque tienen enfermedades crónicas, elegiría las que dan más potencia porque les tiene que bajar de un riesgo muy alto a una situación más lejana a ese riesgo. Es decir, les tienen que bajar de una posible mortalidad a una situación de pocos síntomas leves o asintomáticos.

A una población que no es de riesgo y tienen mediana edad, con una potencia de un 60 o 70% como dan AstraZeneca o Janssen es suficiente porque no se les tiene que bajar de un sitio tan lejano o tan alto. Se les tiene que bajar de tener una hospitalización prolongada a síntomas leves o asintomáticos. La potencia de AstraZeneca y Janssen es suficiente para darles la misma salud a esas personas al mismo nivel que les puede dar la de Pfizer a los más mayores y a los de más riesgo. Yo creo que hay que estratificarlo de esa manera.

La decisión de Francia de combinar AstraZeneca con Pfizer o Moderna

Tendríamos que seguir las directrices de la EMA. La seguridad de Pfizer, Moderna y AstraZeneca es la misma, tienen cada una un efecto grave asociado a la vacuna. La frecuencia de los efectos graves asociados a cada una de las tres vacunas es la misma y es muy infrecuente: menos de 1 persona en 100.000 vacunados. Mientras que el riesgo global de mortalidad por coronavirus es de 1 en 100. Eso significa que hay una diferencia de 1.000 veces. Todas las vacunas son del mismo patrón de seguridad y eso está conocido. Para evitar ese riesgo infrecuente, que es bajísimo y es un riesgo mínimo, lo que no se puede hacer son experimentos buscando un riesgo 0 que no existe en este mundo. Hacer experimentos es probar con mezclar dos vacunas fuera de un ensayo clínico.

Sobre la preocupación de los ciudadanos

Creo que es el momento de poner las cosas en contexto, darnos cuenta que estas vacunas son todas muy buenas y muy seguras. Estamos viendo estos efectos tan infrecuentes porque hemos vacunado a muchas personas. En Europa esto se basa en 34 millones de personas y tenemos un perfil de seguridad mucho más nítido de lo que lo hemos tenido antes con cualquier otra vacuna tan joven contra cualquier otra enfermedad. Por lo tanto el nivel de confianza tiene que ser mucho más alto. El oír tantas cosas distintas desde luego que despista y lo tenemos que poner en contexto.

El riesgo de la vacuna de AstraZeneca

El riesgo es mínimo, la aspirina puede tener incluso más y está asumido porque no hay nada que no tenga riesgo cero. Tranquilidad para los jóvenes y mayores. Tranquilidad sobre todo para las chicas jóvenes porque esto no está asociado con chicas jóvenes. Sí que se han descrito más casos en chicas jóvenes y en los medios de comunicación se han aireado más, pero es que en Europa se ha vacunado mayoritariamente a mujeres jóvenes. Por lo tanto, lo lógico es que los casos surjan en aquellas personas que se han vacunado. No han surgido casos en mayores porque casi nadie había vacunado a mayores con AstraZeneca hasta ahora. La probabilidad es mínima y no hay diferencias entre hombres y mujeres todavía. Igual cuando pasemos de 34 millones a 100 o 200 se observa una pauta, una cierta población en la que esto es más frecuente. Siendo aun mínima la frecuencia y si eso llegara ya se tomarían medidas particulares, pero si alguien piensa que tiene una serie de síntomas que acuda a su médico.

La vacuna Sputnik V

Yo creo que ahora mismo no hace falta comprometerse a comprar más vacunas. Por otra parte, la Sputnik ha publicado los resultados del ensayo clínico en febrero en fase 3 y son buenos. Sin embargo, todavía no hemos visto los resultados del estudio mucho más detallado que accede a todos lo datos primarios por la EMA. Ahora mismo la vacuna rusa sí que ha pedido, desde el 4 de marzo, que se le evalúen los datos que va proporcionando en una evolución continua. Eso quiere decir que tiene una confianza de que va a ser aprobada y que consideran que debe ser del nivel europeo. La EMA ha aceptado hacer ese trabajo con antelación antes de tener todos los datos. Sin embargo, la compañía todavía no ha proporcionado todos los datos a la EMA para que se inicie la evolución definitiva. Hasta que no lo haga no se puede iniciar, cuando lo haga la EMA está tardando con tras vacunas entre 3 y 4 semanas en tomar la decisión.

