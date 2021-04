José Alcamí, virólogo, sobre las nuevas mutaciones: "Tenemos que contener las infecciones"

José Alcamí, virólogo del Instituto de Salud Carlos III, ha hablo en el informativo de Antena 3 Noticias sobre la nueva variante del coronavirus detectada en la India. "Tiene mutaciones ya conocidas, mezcla de la variante de California y otra que es la variante sudafricana. Aparte de las que llamamos las variantes que hay que vigilar, el mensaje es que el virus va a buscar caminos para mejorar y esa mejora quiere decir que infectan mejor o que escapa a la respuesta inmunológica".

Para José Alcamí, virólogo, "estamos viendo cómo estas variantes aparecen en todo el mundo a medida que se producen más infecciones. El mensaje es muy claro: Tenemos que contener las infecciones porque cada vez que el virus infecta tiene una posibilidad de cambiar".

"Y el segundo mensaje, es que hemos de vigilar este virus. Yo creo que hemos de pasar de la PCR a la secuenciación. Hay que hacer PCR para diagnosticar y el menos en un 10% de los casos positivos es recomendable que secuenciemos el virus para saber cómo está evolucionando" ha explicado el virólogo José Alcamí, del Instituto de Salud Carlos III.

Sobre Janssen

Sobre la vacuna de Janssen y la suspensión temporal, el virólogo ha afirmado que "que esperar una semana para ver el dictamen de las agencias reguladoras es razonable. Vamos a aplicar el principio de precaución sobre el principio de eficacia esos son unos día pero en principio me parece una petición razonada, para ver la conclusión de las autoridades americanas sobre los casos"

"Las autoridades sanitarias son las que toman las decisiones y los expertos hacemos las recomendaciones pero al final es el conjunto de todos los todas las circunstancias los que hacen que se tomen decisiones diferentes y esto hay que explicar porque se toman. Creo que lo más importante es una buena comunicación" ha explicado José Alcamí, virólogo del Instituto de Salud Carlos III.

La normalidad

Para el virólogo, cuando esté el 80% de la población vacunada "vamos a recuperar progresivamente. No de un día para otro pero vamos a ir recuperando una cierta normalidad aunque ya no será igual que antes". En cuanto a la posibilidad de una tercera dosis, José Alcamí ha afirmado que "es posible que haya que tener una tercera dosis pero no estoy tan seguro de que sea necesario tan pronto. Dependerá mucho de las nuevas variantes. Hay que vigilar a este virus".