Jimena y Julio, dos historias de superación y aprendizaje ante el cáncer

Hace 7 años Jimena Bañuelos estaba a punto de convertirse en periodista. Pero entre sus sueños se cruzó la leucemia. La joven explica su experiencia:"Tus prioridades cambian, la vida te cambia y lo único que te preguntas es por qué a ti y lo segundo que tienes que ir a por todas". Y así lo hizo, tras 5 meses de tratamiento de quimioterapia se sometió a un trasnplante de médula y venció el cáncer.

Tras superaro, se alegra de todo lo que la enfermedad le ha enseñado: "Aprendes, aprendes a vivir, a quitar importancia a cosas que no la tienen que en el fondo antes hacías un mundo y te enseña mucho. No te voy a decir que me alegre de haber tenido un cáncer pero sí me alegro de todo lo que me ha enseñado". Ahora ha retomado su carrera.

Julio Torres: "Hay que tener una actitud positiva

La suya es una historia de superación como la de Julio. Hace casi 10 años que superó un cáncer de testículos. Él destaca la relación con su familia: "A mí personalmente me ha servido para tener una unión con mi familia, con mi madre, que es con quien estaba 24 horas, con mi padre, con mi hermano".

Julio Torres reconoce que la actitud positiva durante la enfermedad es muy importante: "Ni es nada que tengas que ocultar, ni nada de lo que tengas que sentirte avergonzado. Hay que tratarlo con naturalidad y hay que tener una actitud positiva".

Como ellos, más de cien mil personas superan un cáncer cada año. Y aunque mañana sea su día, ellos tienen muy presente cada día que le han ganado la batalla al cáncer.