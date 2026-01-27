Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Gran avance médico: Consiguen eliminar por primera vez el cáncer de páncreas en ratones

El adenocarcinoma ductal de páncreas, el tipo más habitual de cáncer de páncreas y el de peor pronóstico, suele diagnosticarse demasiado tarde, por lo que apenas un 5% de los pacientes sobrevive más allá de los cinco años.

Mariano Barbacid, Oncología Experimental CNIO y presidente honor CRIS Contra el Cáncer

El equipo de Mariano Barbacid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha conseguido eliminar el cáncer de páncreas más común, el adenocarcinoma ductal, en ratones gracias a una terapia combinada de tres fármacos que evita la aparición de resistencias y que no tiene efectos secundarios importantes.

La terapia, la primera lograr la curación completa en modelos experimentales, ha sido diseñada por las científicas del CNIO Vasiliki Liaki y Sara Barrambana, y por Carmen Guerra, coautora principal del estudio que se ha publicado en la revista PNAS.

El adenocarcinoma ductal de páncreas, que es el tipo más habitual de cáncer de páncreas y el de peor pronóstico, suele ser diagnosticado demasiado tarde, de manera que apenas un 5% de los pacientes sobrevive más allá de los 5 años.

Cada año se diagnostican en España más de 10.300 nuevos casos de este cáncer

"Desde 1981, cuando todavía no se conocían las bases moleculares del cáncer se ha avanzado mucho", ha explicado Barbacid. "En el caso del páncreas, lo conocemos muy bien pero todavía no podemos hacer nada más allá de la quimioterapia actual" que desgraciadamente no sirve para muchos pacientes.

La mutación que inicia el cáncer de páncreas es el oncogén KRAS y, aunque existen fármacos que bloquean la acción de KRAS, su eficacia es limitada debido a que al cabo de unos meses el tumor se vuelve resistente al tratamiento.

La estrategia del grupo de Barbacid

Sin embargo, frente a las monoterapias que inhiben KRAS, la estrategia del grupo de Barbacid consiste en atacar tres puntos claves de los mecanismos del tumor: las proteínas KRAS, EGFR y STAT3, que actúan como motores de crecimiento del cáncer y que provocan las resistencia.

El equipo probó la triple terapia en 18 ratones a los que se les implantó las células cancerígenas de seis pacientes y 200 días después de finalizar el tratamiento, 16 continuaban vivos, libres de enfermedad y sin sufrir efectos secundarios adversos.

