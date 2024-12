Hilos solidarios para investigar el cáncer infantil: la emotiva historia de 'Pulseras Candela'

Si cuando tenían 8 años les dicen a Candela, Mariona y Daniela que llegarían donde han llegado nos confiesan que no se lo habrían creído. Lo que comenzó siendo una iniciativa muy modesta (hacer pulseras de hilo) ha conseguido recaudar -en 10 años- 4 millones de euros. Unos fondos que destinan a proyectos de investigación del cáncer infantil en varios hospitales, entre ellos el Sant Joan de Déu, el Vall d'Hebron o el IRB Barcelona.

"Siento una alegría inmensa. Estoy muy orgullosa no solo de mí y de mis amigas, sino de toda la gente que se ha unido al proyecto, orgullosa de los voluntarios, de todos los que se involucran y que hacen que podamos seguir 10 años después", explica Candela Romero, una de las impulsoras de la iniciativa solidaria, a Antena3 Noticias.

Las tres niñas -ahora jóvenes universitarias- han pasado el testigo a una asociación formada por una red de 500 voluntarios que siguen tejiendo pulseras e intercambiándolas por donativos: "Solidaridad es la palabra. Para hacer algo tan grande necesitas una fuerza por dentro que te lleve a hacer todas estas cosas", relata Mariona Giner, otra de las impulsoras, a lo que Daniela Capella añade: "Sientes mucha satisfacción cuando ves que tu granito de arena que tú aportas da unos resultados".

Desde finales de 2013 hasta hoy se han elaborado más de un millón de pulseras, se han empleado 2.200 kilos de hilo y se han tejido 64 millones de nudos.

Proyectos de investigación

Un gran número de los proyectos que ha financiado esta asociación son investigaciones en oncología pediátrica que se llevan a cabo en el Hospital Sant Joan de Déu. "Han contribuido a investigaciones de tumores, a poner en marcha nuevas líneas de investigación en el sarcoma (cáncer de huesos), nuevos tratamientos de inmunoterapia o armonizar el diagnóstico de leucemias en todos los hospitales de España", explica Gemma Perrier, responsable de iniciativas solidarias del Sant Joan de Déu.

El doctor Jaume Mora, director científico del hospital, ha explicado que esta iniciativa es el reflejo de una sociedad que ha madurado y que asume la responsabilidad: "¿Por qué alguien nos tiene que resolver el futuro? Tenemos que ser nosotros los que asumamos el reto de transformar la sociedad". Y añade: "Esto no va de que Estados Unidos, China o un gobierno nos resuelva los problemas".

Además, afirma que 'Pulseras Candela' es una asociación que está dentro de la toma de decisiones, de iniciativas, y resalta que "la investigación es el futuro y es lo único que nos va a permitir avanzar, y esta iniciativa nos recuerda que no hemos cumplido nuestro objetivo, aún no curamos al 100 por cien y tenemos que continuar".

Historia de las Pulseras Candela

Todo empezó cuando a Candela le diagnosticaron (con 8 años) un cáncer y explica que su vida cambió. "Pasé de ser una niña que jugaba con sus amigas, hacía sus deberes, iba al cole, a vivir en un hospital". Sus dos amigas Daniela y Mariona que vivían como ella en Benicarló también vivieron el cambio: "Nos faltaba una pieza del puzle. Antes los viernes dormíamos juntas, jugábamos... y cuando Candela ingresó nos veíamos a distancia a través de las pantallas", cuenta Mariona.

Candela relata que en el Sant Joan de Déu había muchas actividades para pacientes: "Un día una de las voluntarias -Carmen- me trajo unos hilos y me sentó a hacer pulseras con punto de macramé. Me gustó mucho y yo a su vez le enseñé a mis dos amigas a hacerlas".

Daniela y Mariona empezaron también a tejer esos hilos "solidarios" y las bautizaron como 'Pulseras Candela' en honor a su amiga. Pedían un donativo a cambio de una de ellas a vecinos, amigos y familia. "Nuestras familias siempre nos apoyaron, nunca nos frenaron".

Candela explica que empezó a hacer lo mismo con sus amigos de la planta octava del Hospital: 'els xipirons'. "Los xipirons éramos un grupo de pacientes de muchas edades que nos unía estar pasando una enfermedad".

El hospital empezó a llenarse de bobinas de colores, abalorios, era un improvisado taller y todos hacían pulseras. En 2017 Candela recaudó 1 millón de euros y hoy es ya un movimiento social.

