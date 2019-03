Los habitantes de Los Riscos tienen que enfrentarse a 300 escalones para llegar a casa

¿Qué les parecería llegar a casa después de una dura jornada de trabajo y darse cuenta que aún tiene que subir 300 escalones? En Las plamas de Gran Canaria, los vecinos de Los Riscos ponen a prueba sus últimas fuerzas con tramos así, ni más ni menos.

"Cada vez que me tengo que enfrentar a ellas pienso si es necesario. Si tengo que hacer la compra me pregunto si lo he cogido todo.", confiesa una habitante de la zona.

La orografía de la zona le hace imposible la vida a los vecinos. "La gente mayor no puede subir, solo lo hacen los jóvenes", reconoce una señora.

Por eso las escaleras mecánicas en plena calle se están haciendo de lo más habitual. Solo una escalera puede librarte de una pendiente del 41% y esquivar seis metros en vertical.

Lo último es utilizar un ascensor para salvar 12 metros en menos de un minuto. "Hay gente que tiene miedo a quedarse encerrado", dice un ciclista. Más de uno preferirá asumir el riesgo.