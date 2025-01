Gripe, vómitos de invierno, metapneumovirus, COVID... los empachos navideños llegan a los hospitales: "Todavía no ha llegado al máximo"

Empachada. Así se siente una buena parte de la población tras las fiestas navideñas. Que si el brindis por aquí, que si un polvorón por allá, el turrón que no falte y luego ya como principales lo que en cada casa se estile. Las Navidades pueden ser un exceso, las miremos por donde las miremos. Pero ¿qué ocurre si ese empacho que sentimos no se debe a las comilonas de estos días, si ese cansancio no es por las celebraciones y ese destemple no es por el frío de esta época?

Quizás algún virus de los tantos que rondan en el ambiente haya decidido darnos el fin de fiesta. En estas últimas semanas se ha detectado un aumento de la circulación de diferentes virus, sobre todo de la gripe, del VRS, del norovirus y también de COVID. Y como ya sabemos, unas fiestas con tantas reuniones son el caldo de cultivo perfecto para su propagación. Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hemos hablado con Javier Arranz, médico de familia y miembro del grupo de trabajo Enfermedades Infecciosas de la semFYC.

La gripe estomacal

Los norovirus forman parte de la familia Caliciviridae y dan lugar a lo que se llama "gripe estomacal" o "vómitos de invierno". Suele provocar gastroenteritis y los síntomas más comunes son diarrea, náuseas, vómitos y dolor de estómago.

El pasado mes de diciembre se detectaron hasta 90 brotes de norovirus en EEUU dando lugar al encendido de las alarmas en otros países como en España donde también se está haciendo sentir. La triple amenaza a la que cada invierno se enfrentan los sistemas sanitarios se ve este año aumentada porque estamos hablando de un 'enemigo' muy contagioso y al que le hace falta muy poca carga vírica para convertirte en víctima.

El doctor Arranz explica que precisamente este virus provoca "que sea fácil hacer brotes epidémicos" y lo compara con alguna bacteria, por ejemplo, la salmonela. "Es típico en verano tener episodios de diarreas por salmonela, con el norovirus pasa un poco lo mismo, pero en épocas invernales. Lo que ocurre es que hay brotes de diarreas precisamente porque el contacto es relativamente fácil".

El norovirus "se contagia principalmente por vía digestiva, es decir, por contacto con secreciones o con zonas infectadas. Normalmente, es por las manos, que luego se las llevan a la boca. No es exactamente por vía respiratoria, eso es importante, sino más bien por temas digestivos. De hecho, el principal problema es en restaurantes o en lugares donde es frecuente tener esa falta de higiene en algún momento determinado y que se contamine la comida", dice Arranz, ya que teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, este deja de ser pequeño detalle.

Además, otro detalle de los norovirus es que son resistentes a la "limpieza común", de ahí que esto que señala Javier Arranz cobre importancia. "Son resistentes a lo que estamos acostumbrados ahora que es el gel hidroalcohólico. Hay gente que dice en lugar de lavarme las manos utilizo el gel y ya está, pero a este virus le viene mejor una limpieza bien hecha con agua y jabón. En este virus va mejor lavarse las manos con agua y jabón" recalca, para añadir que para las herramientas de cocina "lo que mejor funciona" son los derivados de la lejía.

El ciclo vírico es el siguiente, de uno a dos días de incubación y 3 días con malestar. ¿Qué significa este malestar? El doctor nos lo aclara: "Fiebre, en ocasiones fiebre alta, sobre todo mucho dolor articular, de ahí que parezca una gripe y náuseas, vómitos que pueden ser vómitos intensos y diarreas explosivas, pero autolimitado, en 2-3 días el cuadro se debe solucionar. Hay que estar un poco más atento en los niños muy pequeños o en las personas más mayores". Y cuidado, porque se puede transmitir el virus durante todo el proceso.

El virus que asusta en China

La pandemia marcó un punto de inflexión en cuanto a alarmas sanitarias se refiere. La noticia de que de nuevo un virus respiratorio estaba llenando hospitales en China ha encendido todos los chivatos. El metapneumovirus humano es un virus respiratorio identificado por primera vez en 2001 en los Países Bajos. Pertenece a la familia Paramyxoviridae, al igual que el virus del sarampión y las paperas. Sus principales síntomas incluyen congestión nasal, tos, fiebre y dolor de garganta. En la mayoría de los casos, la enfermedad se manifiesta como un resfriado común, pero puede derivar en complicaciones graves como neumonía o bronquiolitis, especialmente en grupos vulnerables.

El doctor Arranz llama a la calma aclarando que "quizás lo que más nos ha llamado la atención es que ha habido un número mayor del esperado en China, pero es un poquito diferente de lo que pasó con el coronavirus. El coronavirus fue un virus completamente nuevo y este virus, en principio, es un virus conocido, que como cualquier virus puede haber cambiado un poco y haber causado más infecciones, pero los casos son infecciones respiratorias y de entrada no parece que la alarma en China vaya más allá".

Además, pone en valor algo aprendido con la pandemia. "Una de las ventajas que tenemos ahora mismo es que los laboratorios europeos hicieron unas redes muy importantes aprovechando la COVID y están muy bien preparados para detectar un aumento de virus de los habituales. La investigación de infecciones respiratorias, hasta la fecha, no tiene información de aumento del virus de metapneumovirus. Es una ventaja porque si esos virus aumentan lo sabremos relativamente rápido".

Sin embargo, quien tiene más papeletas de aguarnos el fin de fiesta es en este año la gripe. "Ahora empieza a haber más casos de gripe diagnosticados y la gripe empieza ahora en la Península, probablemente esté empezando ahora. En las islas llegará dentro de dos o tres semanas y mirando un poco la incidencia y evolución de otros años, parece que la incidencia no es especialmente elevada, no está habiendo un aumento de ingresos por gripes graves y la evolución se está pareciendo más al 2022, pero todavía no ha llegado al máximo. Nos quedan tres, cuatro semanas de ver una incidencia mayor de gripe".

