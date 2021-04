Fernando Simón: "La evolución de la pandemia no va a llevarnos a situaciones como las que vivimos en la segunda ola"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha afirmado que "la evolución de la pandemia, si bien todavía puede sufrir importantes subidas y bajadas, no va a llevarnos a situaciones como las que vivimos en la segunda ola". Explica que será posible gracias a las vacunas que se han administrado, sobre todo a grupos de riesgo y que para conseguirlo también habrá que mantener las medidas de precaución por un tiempo.

Ha indicado que la situación de la pandemia de coronavirus se mantiene "más o menos estable a nivel nacional, pero hay variación entre comunidades", informando de que las comunidades con mayor incidencia son País Vasco, Navarra, Melilla, Ceuta, Comunidad de Madrid, Cataluña o Aragón y las que menos Baleares, Comunidad Valenciana o Región de Murcia.

Simón ha insistido en que "hay que ser precavido con las medidas que se dejan de aplicar y recomienda mantenernos alerta hasta que tengamos la vacunación más avanzada porque la ocupación de UCI, a nivel nacional, está a unos niveles del 23%. Uno de cada cuatro casos de personas ingresadas en una UCI son por covid-19", apuntaba.

"Todavía tenemos que ser muy prudentes porque tenemos incidencias por encima de lo que sería deseable tener", aseguraba el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias

Respecto a los datos de fallecidos, asegura que por la evolución de la epidemia "podemos esperar que la cifra de fallecidos comience a descender en las próximas semanas y una vez que hemos llegado a coberturas muy importantes de vacunados en los mayores de 70 y 80 años".

Ritmo de vacunación

"Tenemos ya al 100% de personas mayores de 80 años vacunados con una dosis", anunciaba Simón, quién ha informado de que el 8,3% de la población ya ha recibidola pauta completa de la vacuna.

Ha informado de que el plazo para administrar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca es de 12 semanas, pero asegura "que no hay mayor problema por ponerla un poco más tarde" y también ha confirmado que de momento "no se ha tomado la decisión de si se va a poner o no una segunda dosis".

Fernando Simón también ha asegurado que las vacunas de Moderna, Pfizer o Jansen no tienen restricciones de edad. Ha explicado que la prioridad ha sido vacunar a los grupos de riesgo, y que una vez que ya estén vacunados, y conforme sigan llegando vacunas de estas farmacéuticas, se irán administrando al resto de población.

Fin del estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el estado de alarma finalizaría el 9 de mayo, que no habría una nueva prórroga, lo que implicará nuevos cambios en medidas como el toque de queda o los cierres perimetrales o las reuniones sociales.

