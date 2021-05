Fernando Simón, "decepcionado" por las aglomeraciones sin estado de alarma: "Tenemos mucho coronavirus"

Fernando Simón, directo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, afirma que "seguimos teniendo coronavirus, mucho coronavirus".

Ha explicado que la situación es dispar en cada comunidad autónoma, y que cada uno "tiene que ser consciente de la situación en la zona en la que vive". La tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días es de 189 casos.

"Hasta hace dos días podíamos esperar que continuara la tendencia descendente, hubiera dicho que teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta ola, ahora mismo no lo sé", aseguraba Simón.

"No creo que nadie en España ahora mismo se atreva a decir lo que va a pasar, aunque es verdad que tenemos factores que nos pueden ayudar, entre ellos la vacunación".

Fernando Simón asegura estar decepcionado

Simón ha explicado que "el final del decreto de alarma no era el fin del coronavirus, no era el fin de los riesgos" y que las imágenes que se han visto de aglomeraciones producidas durante la noche del 8 a 9 de mayo, le decepcionaron: "No me hicieron ninguna gracia".

"Vamos a salir mejores y muy reforzados, pero eso no quiere decir que todos vayamos a pertenecer a ese grupo, siempre hay gente que no pertenece al grupo de los sensatos. No estoy enfadado, estoy decepcionado porque el mensaje no se ha transmitido como debía".

"Yo no estoy nada contento hoy y me resulta imposible pensar como pueden estar los profesionales sanitarios, no sé qué decirles".

Datos de vacunación

"La progresión de la vacunación sigue siendo buena, pero sigue siendo buena en los grupos en los que más impacto puede tener la enfermedad", afirmaba Fernando Simón. Hoy se han superado los seis millones de personas que han recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, lo que equivale al 13,1% de la población.

"Todavía hay grupos de edad en la que todavía no existe una cobertura de vacunación, ni buena ni mala, es que no existe".

Simón asegura que las personas mayores de 80 años tienen una cobertura de vacunación del 100% con una dosis y del 97% con la pauta completa.

Alrededor del 44% de las personas entre 70 y79 años tienen administrada las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. El grupo de edad entre 60 y 69 años están vacunados el 7% con las dos dosis, aunque asegura que irá subiendo en los próximos días.

"En el grupo de 50 a 59 ya baja a un 15% y en grupos más jóvenes los únicos que están vacunados hasta la fecha son aquellos que pertenecen a grupos esenciales".

