Estos son los síntomas del COVID-19 más comunes en octubre de 2022

Los síntomas del COVID-19 siguen siendo muchos y muy generales. Distinguir el coronavirus de una gripe es en ocasiones bastante complicados ya que ambas enfermedades respiratorias tienen una forma muy similar de dar la cara.

En estos más de dos años de pandemia hemos perdido la cuenta de las nuevas cepas que se han vuelto predominantes en cada una de las olas y aunque con muchos denominadores comunes cada una de ellas tenía un síntoma que se registraba con mayor fuerza que otros.

Los expertos ponen ahora el foco en una nueva variante del COVID-19 bautizada como BQ.1.1, que según advierte Tom Peacock, virólogo del Departamento Imperial de Enfermedades Infecciosas del Imperial College de Londres, a través de su perfil de Twitter "ha ganado varias mutaciones adicionales en RBD - R346T, K444T y N460K" y "ha mostrado un crecimiento muy rápido en las últimas semanas, particularmente en el Reino Unido" por lo que Cornelius Roemer, bioinformático viral de Biozentrum en la Universidad de Basilea cree que "queda bastante claro que BQ.1.1 impulsará una ola de variantes en Europa y América del Norte antes de finales de noviembre". A todo esto a las preocupaciones de los científicos se suma la capacidad de evasión de los anticuerpos de esta variante.

En Reino Unido se elaboró un informe con datos recogidos de Zoe Covid se analizaron en colaboración con investigadores del King's College de Londres y con el apoyo del NHS, el sistema de salud pública del país y que concluyó en que estos eran 20 de los síntomas más frecuentes.

Dolor de garganta

Dolor de cabeza

Nariz taponada

Tos seca

Coriza

Tos con flema

Voz ronca

Estornudos

Fatiga

Dolor muscular

Náuseas

Hinchazón en el cuello

Dolor de ojos

Modificaciones del olfato

Opresión o dolor en el pecho

Fiebre

Escalofríos

Dificultad para respirar

Dolor de oído

Pérdida del olfato

Precisamente este último síntoma, la pérdida del olfato avisan los expertos no está presente en los contagios con la cepa BQ.1.1 y sin embargo llegó a ser el más frecuente en olas anteriores.

Contexto

Meses después de que Pedro Sánchez hablase de la nueva estrategia de 'gripalizar' la COVID-19 podemos decir que el proceso se ha culminado con bastante éxito, en el sentido de que ya casi todo el mundo ha perdido el miedo a caminar sin mascarilla, excepto en los sitios en los que sigue siendo de obligado cumplimiento, ya casi nadie se da vuelta cuando escucha a alguien toser a su espalda y esa vieja normalidad que tanto anhelamos en su momento se ha ido recuperando poco a poco.

El coronavirus no se ha esfumado, sin embargo, nos hemos obligado a convivir con él y al menos ahora parecen ya olvidadas los miedos que nos llevaban en tromba a comprar test de autodiagnóstico como si no hubiese mañana. Fernando Simón señalaba la semana pasada que era previsible que el número de contagios de Sars-CoV-2 aumente en los próximos días aunque matizaba que como casi toda la población está vacunada la enfermedad tendrá, en principio, menos gravedad, eso sí, eso "no quiere decir que no se den casos que necesiten hospitalización".

A fecha del 7 de octubre, Sanidad notificó que la incidencia acumulada a 14 días en mayores de 60 años está en 168,41 con un 2,22% de camas ocupadas en los hospitales y un 1,48% de pacientes ingresados en la UCI.

Recientemente el director de vacunación y detección del NHS, Steve Russell, alertaba de que "este invierno podría ser la primera vez que veamos los efectos de la llamada "demia gemela" con la COVID-19 y la gripe en plena circulación, por lo que es vital que las personas más susceptibles a enfermedades graves por estos virus busquen vacunas para poder protegerse a sí mismos y a quienes los rodean".