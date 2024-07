Este tipo de cáncer va en aumento en mujeres durante y después del embarazo

El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo según indica la Organización Mundial de la Salud y, concretamente, hay algunos tipos de esta enfermedad que afectan a las mujeres con más frecuencia. Es el ejemplo de cáncer de colon y recto, pulmones, cuello uterino, endometrio, ovarios, piel y el cáncer de mama. En España, en cuanto al cáncer de mama, se diagnosticaron 34.740 casos nuevos en el año 2022, según indican estimaciones del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer: esto representa casi el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres.

Recientemente, el foco de los estudios de este cáncer se ha puesto sobre todo en las mujeres embarazadas afectadas e incluso aquellas que ya dieron a luz y que, posteriormente han sido diagnosticadas con este tipo de cáncer. Existen casos de mujeres que han sido madres y 10 años después sufren de esta enfermedad. Pero, ¿cuál es la relación?

Embarazo y cáncer de mama

El cáncer que aparece durante el embarazo se sitúa entre el 0,2 y el 2,6% de los casos diagnosticados de cáncer de mama. La Asociación Española Contra el Cáncer dedica uno de sus artículos a la posible relación del cáncer de mama con el embarazo. Sin embargo, hace diferencia entre los diagnósticos que se producen durante el embarazo y aquellos que se hacen posteriormente. Subraya que respecto a esto no existen datos fiables pero que se da en una de cada 3.000 a 10.000 mujeres gestantes. No es una cifra alta pero sí que resulta ser el cáncer que más se diagnostica durante el embarazo, según la Sociedad Americana del Cáncer.

En este caso, la enfermedad es más complicada de encontrar debido a los cambios corporales que se producen durante el embarazo en la mujer. Además, a esto se suma que las embarazadas suelen posponer las mamografías durante el embarazo y el embarazo y la lactancia hacen que el tejido mamario sea más denso y por tanto es más difícil observar a tiempo un cáncer. Por esto, es muy usual que las mujeres que padecen esta enfermedad, descubran su diagnóstico un poco más tarde de lo usual.

Cáncer de mama después del embarazo

El cáncer que aparece durante los 6 meses e incluso los 10 años tras el parto, suponen desde el 35% A 55% de las pacientes de cáncer de mama, por debajo de los 45 años.

La Asociación Española contra el Cáncer informa que estar embarazada no es en sí un factor de riesgo en cuanto al desarrollo de un tumor maligno (las mujeres embarazadas no son más propensas a contraer esta enfermedad que una mujer que no ha dado a luz). Sin embargo, la dificultad para la detección temprana de este cáncer cuando se está embarazada hace que suponga una dificultad añadida.

Estudios como el llevado a cabo por la Dra. Carolina Ortiz, se basan en detectar el cáncer de mama a través de la leche materna. Esta investigación se llevó a cabo gracias a una paciente que fue diagnosticada con cáncer durante su periodo lactante y donó muestras que permanecieron congeladas durante 18 meses previos al diagnostico. Esto arrojó datos impactantes: en la leche materna había ADN del tumor.

Diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en embarazadas

Desde la Asociación Española contra el Cáncer se recomienda la realización de mamografías en embarazadas, así como ecografías e incluso resonancias magnéticas nucleares solo si son necesarias. Si se diagnostica el cáncer de mama, el tratamiento, en general, es el mismo que en mujeres no embarazadas: cirugía entre ellas, radioterapia (teniendo en cuenta los riesgos) e incluso quimioterapia (teniendo en cuenta el periodo del embarazo).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com