Esta es la señal que más se pasa por alto para detectar el cáncer, según los expertos

Detectar el cáncer pronto es uno de los factores fundamentales para tratarlo, por lo que es muy importante observarse y estar pendientes de determinados signos y cambios en el cuerpo. Su diagnóstico es relevante, ya que el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, varios oncólogos coinciden en lo siguiente: hay una señal que se está pasando por alto al detectar los primeros signos de la enfermedad. Estos han sido preguntados en la revista 'Parade'. Lo que se suele pasar por alto es "ignorar cuando algo no es normal para ti o desestimar un cambio en tu cuerpo que no es típico", explica la doctora Susanna Greer, inmunóloga especializada en oncología e investigación de enfermedades autoinmunes y directora científica de la V Foundation for Cancer Research.

En su explicación, Greer añade que los cambios en el cuerpo que son diferentes a lo habitual son algunas de las señales de advertencia temprana que suelen presentar todos los cánceres. "Las señales de advertencia tempranas específicas incluyen, entre otras, fatiga, cambios en los hábitos intestinales o de vejiga, llagas que no sanan, bultos inusuales, áreas de engrosamiento o secreción, cambios en la respiración como dificultad para respirar, tos, ronquera, pérdida de peso inexplicable, indigestión crónica y cambios en las verrugas", apunta.

Otro de los oncólogos preguntados ha sido el doctor Alfred Vargas, dice que hay algunos cambios a los que también hay que prestar especialmente atención como pueden ser los "cambios inexplicables de peso, la fatiga, los cambios en los hábitos intestinales, los bultos en la piel y las úlceras o llagas que no cicatrizan en la piel o la boca".

Los cambios específicos que las mujeres tienen que tener en cuenta

En esta enfermedad, no hay género indiferente. Sin embargo, la doctora Kellie Rath, oncóloga ginecológica de OhioHealth, dice que las mujeres sufren una serie de cambios específicos que tienen que tener en cuenta.

La incapacidad de comer una comida completa.

La sangre en la orina o las heces.

El sangrado vaginal irregular.

Lesiones anormales en la piel.

Masa mamaria.

Nuevos dolores abdominales o pélvicos.

Nueva dificultad para respirar o tos.

Los ganglios linfáticos inflamados.

Por otro lado, los expertos también quieren aclarar, y tranquilizar, que estas señales no tienen por qué ser necesariamente cáncer, pues en la mayoría de casos no lo son. Simplemente son un recordatorio de los síntomas que el cáncer puede crear, pero será en una consulta médica donde se diagnosticará concretamente de qué se trata.

