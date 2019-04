Crean una aplicación para medir el dolor de los niños enfermos a través del juego

El alivio del dolor es un derecho fundamental según la Organización Mundial de la Salud, pero en los niños existen dificultades respecto a su valoración y tratamiento.

Muchos niños no han aprendido a hablar o tienen dificultades para expresarse, y no valorar el dolor correctamente puede llevarle a más sufrimiento si el tratamiento no es adecuado.

Hasta ahora el llanto o las escalas de valoración validadas en papel han sido las únicas herramientas que miden el dolor en niños, pero el Hospital Niño Jesús ha comenzado a utilizar una aplicación informática PainAPPle, que permite el seguimiento continuo de la valoración y tratamiento del dolor agudo.

El niño interactúa a través de juegos que “traducen” al profesional el manejo del dolor en forma de alertas y queda registrado en tablas y gráficos.