El porro que se fumaba en los 90 no es el mismo que ahora: la marihuana está modificada genéticamente y es más adictiva

El cannabis es ya la droga más consumida después del alcohol. Naciones Unidas, en su último Informe Mundial sobre las Drogas, lo sitúa encabezando el ranking de las sustancias ilícitas. Sin embargo, la marihuana goza de una buena fama que no tienen ni la cocaína ni la heroína, por ejemplo.

Siempre se dijo que la puerta de entrada al mundo de las drogas se abre con los porros. 'Por eso se empieza', decían nuestros padres, a lo que muchos contestaban que fumarse un 'peta' era diferente y no hacía daño a nadie. La realidad, y, sobre todo, la investigación contradicen rotundamente tal afirmación.

La 'inmunidad' de la que goza el cannabis hace alertar a los expertos que es un problema serio. Según la Monografía del consumo de cannabis 2022, los jóvenes se iniciaban en el consumo con 14,9 años y cuanto antes se empieza más dañino es. Desde la Newsletter de Antena 3 hemos hablado con Daniela Navarro, doctora en Neurociencias por el Instituto de Neurociencias Miguel Hernández de Alicante, el mismo sitio en el que actualmente es docente e investigadora.

Daniela Navarro nos confirma la banalización que existe en gran parte del mundo y en la mayoría de la población sobre el cannabis. 'Bastante, bastante...esto es un problema que viene ya de hace muchos años. En muchos países hay políticas permisivas, y, realmente la marihuana lo que tiene son muchos componentes canabinoides dentro de la planta, y tenemos un componente que es bastantes complicado, que es el THC. Entonces, eso de que sea un producto natural está bastante banalizado. Hay muchos productos naturales, los opioides también son naturales y mira el problema que ha causado el consumo de opioides. Esto es lo mismo, con diferentes intensidades, con otro mecanismo de acción, pero lo mismo', apunta.

'El cannabis que se fumaba en los 90 no es el mismo que se fuma ahora. Este tiene más THC porque el THC es más adictivo'

Precisamente ese componente cuyo nombre solo forman tres letras, THC, es la clave de todos los males de la marihuana. 'Es adictivo, produce psicosis y todos los efectos adversos que tiene el consumo prolongado y crónico del cannabis', y como era de esperar en el mercado de la droga, donde más adictos supone mayores ganancias, en los últimos años la marihuana se ha modificado genéticamente, tal y como confirma esta experta. "El cannabis que se fumaba en los 90 no es el mismo que se fuma ahora. Este tiene más THC porque el THC es más adictivo. Es como todo, la proporción aumenta, trae más adictivo, pero también más psicosis', asegura Daniela Navarro.

Y esta es una de las grandes pesadillas del aumento de consumo de la marihuana. Los expertos llevan años advirtiendo de que la normalización de esta sustancia ilegal traerá consigo muchos problemas de salud mental. 'El consumo de cannabis frecuente tiene una alta incidencia de producir esquizofrenia, sobre todo, porque ahora el consumo comienza en edades más tempranas y, las edades más tempranas tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso central. Como el desarrollo no está totalmente completado, esto interfiere en el desarrollo y produce estados psicóticos. El problema es que la psicosis que produce es irreversible, hoy por hoy, no hay farmacología que pueda revertir esa psicosis. La marihuana en sí tiene muchos productos que se pueden extraer, que no tienen estas propiedades psicóticas, pero la planta en sí las tiene todas. Dentro de la planta hay 120 productos canabinoides y la proporción de THC ha aumentado un 20% con respecto a los 90. Si en los 90 la proporción de THC era del 7% ahora es del 28%', advierte Daniela Navarro.

'Hay un alto índice de aumento de problemas de autismo, de déficit de atención e hiperactividad que tienen los niños y está muy, muy relacionado con el consumo de cannabis en el embarazo y la lactancia'

Además de los adolescentes, otro grupo de población especialmente vulnerable son las mujeres embarazadas. Parece obvio que no es recomendable fumar porros en el embarazo, sin embargo, "hay la creencia de que no ocurre nada" y eso lleva a muchas a consumirlos porque les elimina las náuseas y vómitos. También están aquellas mujeres que son consumidoras de cannabis y que durante el embarazo, al igual que ocurre con la nicotina, dejan de fumar. ¿Qué ocurre? que vuelven a retomar el hábito durante la lactancia pensando que ya no hay riesgo alguno y es un gran error, ya que el THC es lipofílico y se disuelve en la leche materna.

Precisamente esa doble cara es la que hace a las drogas tan peligrosas. Sí, tienen un lado muy oscuro, pero también hay quien consigue hacer que luzcan más sus cualidades. "Nosotros empezamos a trabajar con el embarazo porque resulta que si bien tiene mucho THC y trae estados psicóticos, es verdad, que tiene muchas propiedades inflamatorias, analgésicas, entonces hay una creencia de que no pasa nada y no te produce como otras drogas que da un subidón, te trae relajación, disminuye las náuseas y los vómitos y se está consumiendo mucho en el embarazo. Hablando con la Asociación de Pediatría Española hay un alto índice de aumento de problemas de autismo, de déficit de atención e hiperactividad que tienen los niños y está muy, muy relacionado con el consumo de cannabis durante el embarazo y la lactancia. Se consume mucho a nivel mundial", indica.

También es cierto que hay personas que genéticamente son 'muy, muy vulnerables', pero cuidado con este dato, ya que hay estudios que señalan "que la predisposición genética que uno puede llegar a tener a estados psicóticos está aumentada mediante el consumo de cannabis. Tú puedes tener esa predisposición genética y nunca desarrollar un estado psicótico, pero si consumes tienes más probabilidades de desarrollarlo", concluye.

