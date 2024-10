El doctor Eduard Estivill alerta del cambio de hora en la salud de los trabajadores con luz artificial

El doctor Eduard Estivill es quizás el mayor especialista de patologías del sueño de España. Desde su clínica de Barcelona nos comenta que el cambio de hora del otoño es nefasto para el sueño de muchos porque es antinatural. Nuestro cuerpo nos pide dormir una hora antes de lo que lo vamos a hacer al cambiar la hora, y eso va a provocar que en general estemos más somnolientos de lo normal en nuestro día a día hasta que nos adaptemos de nuevo. Algo que puede llevarnos semanas, algo así como un jet lag, como afirma Óscar Massó, portavoz de AROHE, de la Comisión Nacional para la Regulación de Horarios.

Lo van a acusar sobre todos los niños y las personas mayores, más que los adultos mayores con el ritmo circadiano más preparado para esa adaptación.

Con este cambio se intenta lograr vivir en la franja de mayor luz solar para usar menos la luz artificial y así ahorrar energía. Si vivimos con más luz solar, eso ayudará a activar nuestra Vitamina D, que es necesaria para la absorción de calcio que fortalece nuestros huesos.

Una hora menos de luz por la tarde

Pero, por el contrario, si vamos a trabajar por la tarde, ahora será menos horas de luz solar. En los países nórdicos, cuando se va el sol en la mayoría de los casos se echa el cierre y, a eso de las 5 o las 6 de la tarde, los trabajadores pueden salir de sus puestos de trabajo. En España, en cambio, muchos trabajadores siguen en sus puestos a las 7 o las 8 de la tarde sin luz solar, sólo artificial. Está demostrado científicamente que trabajar sin luz solar afecta negativamente a las personas con hipertensión, obesidad, problemas cardiovasculares o depresión.

Según el Doctor Estivill, también va a perjudicar a nuestra alimentación porque el cuerpo nos va a pedir comer una hora antes de lo previsto con este nuevo horario (a las 8 en vez de a las 9 por el nuevo horario), y eso alterará más de nuevo a niños y ancianos.

El cambio en el sueño va a provocar también en los afectados más iriritabilidad, fatiga y mal humor. Perjudica también a muchas patologías de salud mental en las cuales las hormonas influenciadas por la luz solar se alteran.

Hay que recordar que este cambio de hora surgió en los años 70 del siglo XX a raíz de la crisis energética pero se trata de un cambio que no es natural, es artificial, creado por el hombre para un ahorro de energía y por tanto económico. Pero no es un cambio progresivo que se produzca en la naturaleza sino brusco. Será económico pero nuestro cuerpo no lo sabe.

