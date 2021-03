Eduardo López-Collazo: "Las vacunas no son esterilizantes, puedes protegerte tú, pero contagiar a los demás"

Eduardo López-Collazo, director Científico del instituto de investigaciones del Hospital de la Paz ha participado en el Forbes Summit HealthCare 2021. En este foro, científicos e investigadores de primer nivel han analizado la situación actual por la que pasa el sector sanitario en España, en plena crisis por la pandemia de coronavirus.

En opinión de López-Collazo la cuarta ola será inevitable, "ocurre porque como en cualquier epidemiología, al subir la curva tomamos más medidas y más responsabilidades Con la Semana Santa si no tomamos conciencia y responsabilidad individual nos pasará lo mismo que las anteriores veces". Una responsabilidad individual que se debe sumar a las medidas que se adopten por las autoridades a nivel colectivo.

La cuarta ola parece inevitable, si escuchamos a López-Collazo, algo que le parece preocupante porque esta situación se alarga en el tiempo y tanto los sanitarios como la población están cansados. En este marco actual, "no tendrá solución hasta que no tengamos una inmunidad de grupo del 70%", pero en su opinión sí se debe intentar evitar y limitar los contactos, así como los espacios cerrados sin ventilación y no bajar la guardia sobre la colocación de la mascarilla y el uso de los geles desinfectantes.

En cuanto al análisis del ritmo de vacunación en España y en comparación con los países de nuestro entorno, “la vacunación en nuestro país está siendo lenta muy probablemente por la falta de vacunas y de dosis, ya que toda la población mundial quiere acceder a ellas. La falta de la no centralización también es uno de los problemas pero ahora mismo lo que se necesita es vacunar a la mayoría de las personas posibles”, asegura.

La protección hacia los demás, una vez que nos administran la vacuna contra el coronavirus no deja de generar controversia. López-Collazo recuerda que “estar vacunado ahora mismo con las vacunas que contamos no quiere decir que protejas a los demás. Son muy efectivas para protegerse a uno mismo pero si puedes transmitirlo porque no son esterilizantes por lo tanto es importante seguir con todas las precauciones hasta crear una inmunidad de grupo”.

