El español Javier Cortés, reconocido entre los mejores oncólogos del mundo

El oncólogo español Javier Cortés acaba de ser reconocido en Estados Unidos como uno de los mejores profesionales de la oncología internacional al recibir el premio Giants of Cancer Care 2026, un galardón que distingue a los especialistas que están transformando el tratamiento del cáncer a nivel mundial.

Cortés ha presentado los resultados definitivos del estudio Keynote-522, una investigación internacional que confirma que la combinación de quimioterapia e inmunoterapia mejora las posibilidades de curación en pacientes con cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos más agresivos de la enfermedad.

Un estudio que ha seguido a más de 1.100 pacientes

La investigación ha realizado un seguimiento a 1.174 pacientes durante 8 años, un periodo largo para este tipo de tumores. Los resultados muestran que las mujeres que recibieron inmunoterapia junto a quimioterapia antes de la cirugía obtuvieron mejores resultados que aquellas que solo recibieron quimioterapia. "Sabíamos que esto aumentaba las posibilidades de curación", afirma Cortés.

El médico recalca que estos resultados representan uno de los mayores hitos en la historia del cáncer de mama. Señala que 1 de cada 12 mujeres que antes no se curaban, ahora se curan. De hecho, considera que este avance debe situarse entre los tres momentos más importantes de la evolución de los tratamientos del cáncer de mama.

La inmunoterapia busca que sea el propio sistema inmunitario quien identifique y destruya las células cancerosas. Uno de los fármacos clave es el pembrolizumab, un anticuerpo que bloquea los mecanismos que utilizan algunos tumores para esconderse de las defensas del organismo. De esta forma, permite que el sistema inmunitario vuelva a reconocer y atacar las células malignas.

Actualmente, cuando este tumor se diagnostica a tiempo y se trata correctamente, las tasas de curación superan el 80%, comparado con el 55% al 80% de curaciones en apenas dos décadas. Los avances terapéuticos han transformado radicalmente el pronóstico del cáncer de mama triple negativo. Aunque Javier Cortés recalca que es muy importante seguir investigando. "Hay que recordar que hay mujeres que tienen metástasis y eso no se cura", afirma el doctor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.