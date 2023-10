¿Comer en la oficina de forma saludable? Sí, se puede

Madrugar, pasar horas sentado y comer en la oficina. Es la rutina del día a día para muchos y sea por falta de tiempo o de ganas, se acaba comiendo rápido y mal, tirando de bocadillo.

Sin embargo, esta tendencia está cambiando y son cada vez más las empresas que fomentan que sus trabajadores accedan a menús más saludables. Así lo cuenta a Antena 3 Noticias Catalina Guevara, directora de Recursos Humanos de Allianz en Barcelona. Relata que desde junio apostaron por ofrecer a sus empleados una alimentación equilibrada y sana.

"Cuidar a nuestros trabajadores significa cuidarlos integralmente: es decir, físicamente, emocionalmente, psicológicamente y obviamente, en su nutrición" explica Catalina, y añade: "La alimentación es el reflejo de cómo nos vemos, cómo pensamos, cómo nos movemos es decir, que si no cuidamos nuestra base que es nuestra fuente energía, no podemos exigir energía".

Así que ahora, en el comedor hay una oferta variada de cocina vegetariana, parrilla, con carnes, pescados o variedad de ensaladas, y todo supervisado por nutricionistas. "Tanto si eres deportistas, o si estás a dieta, o si eres una persona más bien pasiva, pero que te cuidas con dieta saludable, tenemos una gran oferta".

Comida como la que tú te cocinarías en casa

Un claro ejemplo de ese cambio de tendencia lo vemos al entrar en las cocinas de Nora Real Food situada en Barcelona. Esta empresa elabora menús caseros que cada día llevan a diferentes compañías cuyos pedidos hacen los trabajadores desde una plataforma online. Han pasado de repartir en un año 700 menús cada día a 2500. "Lo cocinamos todo aquí, tenemos más o menos unos 40 platos a la semana. Nosotros entendemos como saludable que sea comida como la que tú cocinarías en casa. En nuestra oferta hay opciones para para personas veganas, vegetarianas, hay comida tradicional como es un fricandó o albóndigas " explica Nora Vallcorba, fundadora de la compañía.

La clave es que todo se prepara artesanalmente con producto proximidad: "la gente ya intenta huir de los ultraprocesados y de todo aquello que contiene pues conservantes aditivos".

En algunos casos las empresas pagan el coste íntegro de los menús, otras abonan una parte... pero sea como sea, los trabajadores valoran el gesto de acceder a una dieta equilibrada. "Antes comía rápido y mal, muchas veces tiras de bocadillo y no tienes la misma energía que si comes de forma saludable" cuenta una trabajadora. Marc sostiene: "Me parece un placer poder acceder a menús tan ricos y sanos"

Según los expertos una buena alimentación influye en una mayor creatividad y productividad. Y es que se dice que somos los que comemos y para muchos trabajadores nos cuentan que volver de las vacaciones así se hace más ligero y también lo agradecen sus estómagos.