Cataluña se plantea prohibir adopciones de países del Este por “alcoholismo fetal”

Son las consecuencias del alcohol que bebieron sus madres durante el embarazo, que se manifiestan en problemas de conducta. Como el caso de Montse Dolz, que adoptó al pequeño Kirill cuando tenía dos años. Fue a Rusia a buscarlo. Cuando llegó a España notó que algo no iba bien.

“Es un niño muy intranquilo, como mucha hiperactividad. Y bueno, en definitiva es que su desarrollo no es normal”, dice Montse. A Kirill le diagnosticaron el Síndrome de Alcoholismo Fetal (SAF). Desde entonces ha sido una lucha constante: “logopedas, pedagogos, equinoterapia… todo lo posible para que el niño vaya progresando”, señala.

Julia Linio, que al igual que Montse forma parte de la AFASAF (Asociación de Familias Afectadas por el SAF) adoptó también a dos niños rusos. Uno de ellos, Roger, que ahora tiene 8 años, se pone muy nervioso. Padece el mismo síndrome que Kirill. Julia cuenta a Antena 3 Noticias que en su caso el niño tenía mucha agresividad.

“Lloramos en silencio y luchando, y seguiremos llorando porque es una enfermedad que no tiene cura, es algo crónico”, asegura Julia, quien confiesa que “yo lo habría traído igualmente, pero me habría gustado que me hubieran advertido de ello”.

La enfermedad que padecen estos dos pequeños es consecuencia de la ingesta de alcohol de sus madres biológicas durante el embarazo. “El alcohol hace daño al embrión y sobre todo al desarrollo de su sistema nervioso central”, afirma Teresa Méndez, especialista en genética clínica del Hospital Vall d’Hebron.

Solo en Cataluña se calcula que entre 1998 y 2015 se adoptaron más de 50000 niños de países de Europa del este. Ante la oleada de casos de menores con esta enfermedad la Generalitat estudia vetar las adopciones de estas zonas. La medida no se decidirá hasta septiembre y no afectará a los que ya están en trámites de adopción.