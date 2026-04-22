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Avance médico

Un novedoso estudio detecta glaucoma con Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial revoluciona la detección precoz del glaucoma, una enfermedad silenciosa y la principal causa de ceguera irreversible.

Prueba para detectar glaucoma

Un novedoso estudio detecta glaucoma con Inteligencia Artificial | Antena 3 Noticias

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Toñi Galván
Publicado:

Investigadores del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y de la Universidad de La Laguna (ULL) han sido distinguidos con el Premio al Mejor Trabajo presentado en el 20º Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma, celebrado recientemente en Toledo. Este trabajo presenta un innovador sistema de Inteligencia Artificial capaz de analizar imágenes del fondo de ojo y detectar signos de glaucoma con una precisión superior al 91 por ciento.

Su principal aportación es la mejora de información durante el proceso de decisión, permitiendo identificar de manera visual las zonas de la imagen que han sido determinantes en el diagnóstico.

El estudio galardonado, titulado ‘Visión transformer basado en superpíxeles: un nuevo método para mejorar la explicabilidad de la Inteligencia Artificial’, ha sido presentado por Valentín Tinguaro Díaz, del servicio de Oftalmología del HUC, junto con los investigadores Jorge Hernández, Silvia Alayón y José Francisco Sigut, del departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la ULL.

A diferencia de otros modelos de Inteligencia Artificial, habitualmente considerados como “cajas negras”, esta herramienta ofrece una interpretación clara y comprensible para los especialistas, respetando la morfología de las estructuras anatómicas. Esto contribuye a reforzar la confianza en su uso y facilita su incorporación en la práctica clínica.

“El nuevo algoritmo mejora la interpretación de las señales de la enfermedad. Eso no solo facilita la interpretación más clara a los especialistas, sino que también genera confianza en el paciente”, asegura el doctor Tinguaro.

Principal causa de ceguera irreversible

El 2,5% de la población sufre glaucoma primario en España. El glaucoma constituye la principal causa de ceguera irreversible a nivel mundial, por lo que su detección precoz es esencial. En este sentido, la aplicación de tecnologías basadas en inteligencia artificial se posiciona como un recurso clave para mejorar el diagnóstico temprano y la atención a los pacientes.

Este trabajo se ha realizado en el contexto del proyecto de investigación titulado "Hacia una estrategia colaborativa para el diagnóstico del glaucoma mediante aprendizaje profundo explicable (PROID2024010027), de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa FEDER Canarias 2021-2027.

El doctor Tinguaro defiende que este tipo de estudios, la investigación, la ciencia y la medicina se pone al servicio del ciudadano, mejorando siempre la calidad asistencial de los pacientes.

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