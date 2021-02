Aumenta el número de personas que afirman que se vacunarán del coronavirus, según el CIS

El último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas afirma que el 82,9% de la población se vacunará del coronavirus cuando le llegue su turno dentro de la campaña de vacunación. Respecto al barómetro anterior, se ve un aumento de 10,4 puntos más en la confianza de los ciudadanos que admiten que se vacunarán. El anterior dato del mes de enero era del 72,5% de la población.

Se reducen también, según el CIS, la población que desconfía de la vacuna, ya que un 6,5% afirma que no irá a vacunarse cuando le toque inmunizarse, lo que supone una reducción de 10 puntos frente al 16,5% de la población que en enero señaló que sí se la pondría.

También muestra una bajada en la población con dudas, un 1,8% ha señalado que lo hará si tiene garantías, está probada y es fiable y un 0,9% lo hará por consejo de autoridades, científicos o sanitarios.

Las personas que aseguran que no se vacunarían lo hacen por los siguientes motivos: el 18,5% dice que es por miedo a que tengan riesgos para la salud o efectos secundarios. El 31,2% porque no se fía de las vacunas y el 9,2% porque prefiere esperar a ver cómo funcionan. A esto se le añade que un 8,3% de la población no cree que las vacunas sean eficaces y un 0,8% dice que no se vacunará porque delante de ella hay otras personas con más riesgo.

El 3,2% porque considera que no se vacunará contra el coronavirus porque asegura que tiene pocas probabilidades de contagiarse. Un 1,5% por falta de información y un 1% porque asegura que nunca se vacuna.

En el CuentaVacunas puede consultar cuándo será tu turno para recibir la vacuna del coronavirus.