Alerta alimentaria por la presencia de trazas de gluten no etiquetadas en chocolatinas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), adscrita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha advertido la presencia de trazas de gluten en chocolatinas etiquetadas con la mención 'sin gluten'. La Agencia ha informado tras recibir una alerta a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

En concreto, se trata del producto con el nombre 'Polvera Love' de la marca Migueláñez. Los números de lote y fechas de consumo preferente son los siguientes: lote 2352 / 30/06/2025; lote 2502 / 30/06/2026; lote 2503 / 30/06/2026, y lote 2506 / 25/10/2026.

Según la información que ha publicado Aesan, la distribución ha sido en todas las comunidades autónomas. La Agencia recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que se abstengan de consumirlo.

Por último, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recuerda que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

Sustancias alergénicas en mochis de chocolate

La Aesan ya informó la semana pasada de sustancias alergénicas en mochis de chocolate. El producto ha sido retirado del mercado después de que se descubriera que su etiquetado en español no incluía información esencial sobre los alérgenos presentes.

La principal preocupación se encuentra en el etiquetado en español, que no incluye varios ingredientes alérgenos importantes. En concreto, no se mencionan en la lista de ingredientes la proteína de suero de leche, la leche en polvo ni la lecitina de soja. Además, en la sección de "trazas", donde deberían figurar posibles contaminaciones cruzadas, no se advierte sobre la presencia de gluten, huevos, cacahuetes, sésamo ni frutos de cáscara, que son sustancias que pueden generar reacciones alérgicas graves.

Ante esta alerta, se recomienda a las personas con alergias o intolerancias alimentarias que hayan adquirido estos mochis que no los consuman. Aunque el producto no representa un riesgo para el resto de la población, aquellos con sensibilidad a los ingredientes mencionados podrían sufrir reacciones adversas graves.

