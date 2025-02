Alerta alimentaria por sustancias alergénicas en estos mochis de chocolate

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria respecto a la comercialización de mochis de chocolate que podrían representar un riesgo para las personas con alergias o intolerancias alimentarias. El producto ha sido retirado del mercado después de que se descubriera que su etiquetado en español no incluía información esencial sobre los alérgenos presentes.

Productos afectados

La alerta afecta a los siguientes productos:

Mochi de chocolate

Mochi de chocolate sabor fresa

Mochi de chocolate sabor mango

Estos productos, de la marca Hill Mochi, han sido distribuidos en varias comunidades autónomas españolas, incluyendo Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Canarias, País Vasco y Región de Murcia, aunque no se descarta que también puedan haberse redistribuido a otras áreas del país.

Inconsistencias en el etiquetado

La principal preocupación se encuentra en el etiquetado en español, que no incluye varios ingredientes alérgenos importantes. En concreto, no se mencionan en la lista de ingredientes la proteína de suero de leche, la leche en polvo ni la lecitina de soja. Además, en la sección de "trazas", donde deberían figurar posibles contaminaciones cruzadas, no se advierte sobre la presencia de gluten, huevos, cacahuetes, sésamo ni frutos de cáscara, que son sustancias que pueden generar reacciones alérgicas graves.

Información del producto implicado

Marca : Hill Mochi

: Hill Mochi Nombre del producto : Mochi de chocolate, Mochi de chocolate sabor fresa, Mochi de chocolate sabor mango

: Mochi de chocolate, Mochi de chocolate sabor fresa, Mochi de chocolate sabor mango Número de lote : 20250413

: 20250413 Fecha de consumo preferente : 13/04/2025

: 13/04/2025 Peso de la unidad : 120 g

: 120 g Temperatura de almacenamiento: Ambiente

Recomendaciones

Ante esta alerta, se recomienda a las personas con alergias o intolerancias alimentarias que hayan adquirido estos mochis que no los consuman. Aunque el producto no representa un riesgo para el resto de la población, aquellos con sensibilidad a los ingredientes mencionados podrían sufrir reacciones adversas graves.

Las autoridades han iniciado las gestiones para verificar la retirada del producto afectado de los canales de comercialización y evitar más riesgos para la salud pública. La AESAN continuará monitoreando la situación para garantizar la seguridad de los consumidores.

