Alerta alimentaria por la presencia de CBD en unas infusiones

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) ha lanzado una alerta por la sospecha de la presencia de CBD y otros cannabinoides en infusiones procedentes de Alemania. Por el momento, la notificación ha sido lanzada a nivel europeo, y está calificada como "riesgo potencial".

El aviso ha sido emitido este martes 11 de febrero y ha sido España la que ha notificado la alerta a la RASFF, servicio dependiente de la Comisión Europea. Por el momento, tal y como se indica en la ficha, todavía se desconoce la forma en la que estos productos han sido distribuidos en el país. En la actualidad, la venta de CBD comestible no es legal en España, motivo por el cual no se permite la distribución de estas infusiones; no obstante, sí está permitidala venta de productos que contengan este cannabinoide para su administración tópica.

Efectos del CBD

El cannabidiol (CBD) es un elemento químico que se encuentra presente en la planta del Cannabis sativa, también conocida como cannabis o cáñamo. El CBD se obtiene del cáñamo, una forma de la planta del cannabis que contiene pocas cantidades de THC, el elemento psicoactivo que se encuentra presente en la marihuana y provoca el colocón.

Qué es la RASFF

La Red de Alerta Rápida Nacional de Piensos es un sistema de intercambio de información entre las autoridades competentes de la CCAA, Puestos de Control Fronterizos, Puntos de Entrada y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para actuar en caso de que un alimento pueda suponer un riesgo para la salud de las personas, animales o medioambiente, así como que alguno de estos no cumpla la normativa.

La transmisión de información a través de la Red de Alerta Rápida Nacional de Piensos se lleva a cabo a través de la aplicación informática i-RASFF que conecta los puntos de contacto nacionales de cada comunidad autónoma, de los Puestos de Control Fronterizos, de los Puntos de Entrada y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de piensos.

