¿Deberíamos evitar beber el agua de botellas de plástico que han estado expuestas al sol?

El debate sobre cuánto se deben reutilizar las botellas de plástico de un solo uso lleva tiempo entre nosotros. Sin embargo, los expertos en ciencia plantean una nueva duda: ¿El calor afecta al estado de estas y empeora las consecuencias?

Contaminación bacteriana y descomposición

Una vez abiertas, las botellas aumentan el riesgo de contaminación bacteriana. Así lo recogía 'The New York Times', subrayando las palabras de Jaime Ross, neurocientífica de la Universidad de Rhode Island: "Si ya has abierto una botella de plástico y has consumido agua de ella, las bacterias de la boca, las manos o el aire pueden entrar y multiplicarse". También, su integridad estructural puede verse afectada, de forma que se liberen al agua microplásticos u otros compuestos químicos, cuyos efectos para la salud aún no están claros.

Existen varios estudios que han investigado al respecto, como el realizado en el año 2013 por parte de un grupo de investigadores japoneses y que fue financiado, en parte, por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón. En este dejaron durante 2 semanas, a temperatura de 25 grados, una botella de plástico abierta y usada. Un experimento del que, como resultado, se conoció la aparición de bacterias, hongos y hasta levaduras.

Cuanto más calor, más riesgo

Conociendo esta información, los expertos llegan a la conclusión de que ante altas temperaturas el crecimiento bacteriano es mayor. Igual que, frente a los rayos ultravioleta (UV), aumenta la velocidad a la que se descompone el material, mezclándose con el agua y contaminándola. En relación a esto, en 2018 se llevó a cabo otro estudio por parte del departamento de química de la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia. Este comparó botellas de plástico compradas en nueve países distintos e indicó que en el 93% de ellas aparecieron fragmentos de plástico.

¿De qué están hechas las botellas?

La mayoría de botellas de plástico están fabricadas con tereftalato de polietileno, conocido más comúnmente como PET. Un polímero que, a su vez, puede desprender compuestos como bisfenol A (BPA) y ftalatos, según afirmaba para el periódico americano Nicole Deziel, epidemióloga ambiental de la Universidad de Yale. Estos pueden ser responsables de la liberación de los llamados disruptores endocrinos, unas sustancias que afectan al buen funcionamiento del sistema endocrino. Algunos expertos sanitarios apuntan a que están relacionados con enfermedades como alergias o diabetes tipo 2. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) afirma que el uso de estos compuestos en los envases alimenticios no supone ningún daño para la salud.

Entonces, ¿es perjudicial?

La realidad es que aún no se conoce exactamente que ocurre, ni el riesgo exacto que supone para los humanos, pero los profesionales coinciden en que no es recomendable beber agua de una botella de plástico expuesta al calor, sobre todo si se ha abierto con antelación. Lo es todavía menos si ha estado durante mucho tiempo dentro de un vehículo, ya que el interior de un coche cerrado puede llegar hasta a los 60 grados. Un entorno en el que pueden acelerarse todos los riesgos.

Para evitar este problema en lo que queda de verano, algunos consejos fáciles de llevar a cabo son:

No usar botellas de plástico de uso único y sustituirlas por botellas de vidrio o acero inoxidable. Las de plástico duro que pueden reutilizarse, también podrían ser perjudiciales ante el sol.

Las de plástico duro que pueden reutilizarse, también podrían ser perjudiciales ante el sol. Guardar el agua en un lugar fresco o a la sombra , y evitar dejarla dentro del coche.

, y evitar dejarla dentro del coche. Tirar el agua de botellas que ya se hayan abierto y hayan estado expuestas al calor, sin importar el material de la botella.

de botellas que ya se hayan abierto y hayan estado expuestas al calor, sin importar el material de la botella. Lavar con frecuencia las botellas reutilizables, tratando de impedir, al máximo posible, la proliferación de bacterias.

