Alerta alimentaria: Ordenan retirar inmediatamente este arroz de los supermercados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ordenado la retirada inmediata de un tipo de arroz de los supermercados. Tras tener conocimiento de que contiene algunos productos no etiquetados en el envasado.

La Food Standard Agency (F.S.A.) del Reino Unido, a través de INFOSAN, notificó a las autoridades sanitarias la presencia de alérgenos no incluidos en el etiquetado en arroz vaporizado: 4 Golden Savoury Rice Steam Bags, de la marca Iceland.

La empresa fabricante se encuentra situada en Bélgica y ha tomado una drástica decisión tras conocer que su producto tenía trazas de otros alimentos. Como medida de precaución ha decidido ordenar la retirada del arroz envasado, dado que puede contener crustáceos, pescado, moluscos y leche, no indicados en su etiquetado.

La distribución se ha llevado a cabo en tiendas de la cadena Iceland de las comunidades autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades.

Esta información se ha trasladado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: 4 Golden Savoury Rice Steam Bags

Marca: Iceland

Aspecto del producto: bolsa de plástico

Fecha de consumo preferente: 16/11/2025

Peso de unidad: 600 g

Temperatura: congelación.

Además de retirar el producto del mercado, recomiendan a las personas con alergia a los crustáceos, pescado, moluscos o leche, que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población que no tenga ninguna alergia no existe ningún riesgo.

Las alergias alimentarias se producen por una reacción adversa del sistema inmune a un alimento cuando entra en contacto con él o con otro alimento que lo contenga, generalmente al ingerirlo aunque también puede darse casos al tocarlo u olerlo.

Las alergias más comunes son la leche de vaca, los huevos, la soja, el trigo, los crustáceos, las frutas, los cacahuetes y los frutos secos, como las nueces. Para ello, se ha obligado a indicar su presencia en el etiquetado cuando aparezcan en algún alimento. En los alimentos envasados, la información sobre los alérgenos deberá aparecer en la lista de ingredientes. En caso de que no haya lista de ingredientes, se indicarán después de la palabra 'contiene'. También se puede encontrar menciones como 'Puede contener + alérgeno' que indicarían una posible contaminación cruzada.

A continuación, estos son los 14 grupos de sustancias que causan alergias o intolerancias alimentarias que representan los de mayor prevalencia entre la población europea: cereales (trigo, centeno, cebada y avena), crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos secos (almendras, avellanas, nueces, anacardos...), apio, mostaza, granos de sésamo, dióxido de azufre y sulfitos, altramuces y moluscos.

No obstante, existen personas alérgicas a otros alimentos como frutas (melocotón, etc.) o legumbres (garbanzos, guisantes, etc.) por lo que es importante leer detenidamente toda la lista de ingredientes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com