Alejandro Sanz reaparece para agradecer las muestras de cariño: "El sol está de camino"

Quizás fuese una llamada de auxilio o simplemente la necesidad de poner voz a esa tristeza que siente dentro. Lo cierto es que Alejandro Sanz preocupaba a todos unas madrugadas atrás tras publicar en Twitter un mensaje en el que confesaba no estar bien: "A veces no quiero ni estar".

Con la misma sinceridad que transmite en sus canciones y con el 'alma al aire' como él mismo canta rompió los tabúes que hay alrededor de la salud mental para decir a todo aquel que lo quisiese leer que no está bien y que está "trabajando para que se me pase..."

Además, en sus palabras escondía un guiño para todos aquellos que como muchos no pueden ser "siempre un fuego artificial en una noche de verano". "Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Después de 3 días de silencio en redes sociales el artista ha reaparecido hoy para agradecer las muestras de cariño recibidas y para explicar qué fue lo que lo llevó a compartir con todos este estado de oscuridad por el que atraviesa. "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho" dice para acabar con un mensaje de esperanza: "El sol está de camino".

Alejandro Sanz tiene por delante un verano completo de conciertos que le harán visitar 16 ciudades españolas entre junio y agosto y luego saltar el charco a Estados Unidos. Él mismo ha confirmado que no quiere suspender la gira "porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante" pero también porque "encerrarme no es buena idea".

Otros famosos

En los últimos años han sido varios los famosos que han roto las barreras y han reconocido problemas de salud mental: Amaia Montero, Joaquín Sabina, Pastora Soler, Javi Martín, Tamara Gorro, Verónica Forqué ...

A finales del año pasado una foto de Amaia Montero encendía las alarmas sobre el estado de salud de la artista. Con un aspecto descuidado y visiblemente desmejorada, Montero acompañó la imagen con la siguiente frase: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida?" Seis meses después ha reaparecido tranquila y acompañada de su familia con una amplia sonrisa.

Joaquín Sabina también protagonizó un episodio de pánico escénico en medio de un concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid al que puso fin explicando: Me acaba de pasar, llegando a cosas feas, un Pastora Soler. Lo lamento mucho". Y es que Soler también sufrió un capítulo parecido.

Tamara Gorro también compartió con sus seguidores a través de las redes sociales su lucha contra la ansiedad y la depresión. La 'influencer' ha relatado también cómo es su tratamiento.

Verónica Forqué se suicidó en diciembre de 2021, según confirmó la policía. La actriz, ganadora de 4 premios Goya llevaba tiempo luchando contra la depresión.

Un informe de la Fundación Mutua Madrileña indica que 4 de cada 10 españoles valoran de forma negativa el estado de su salud mental. El estudio revela que más de la mitad de la población se siente deprimida o triste