El preocupante mensaje de Alejandro Sanz: "No estoy bien, a veces no quiero ni estar"

Alejandro Sanz ha sorprendido a su comunidad en Twitter con una publicación en la que ha admitido que está pasando por un mal momento. El artista ha querido lanzado un mensaje a raíz de este para aquellas personas que están en la misma situación en un acto de transparencia emocional.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", ha escrito en Twitter.

"Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer"

Alejandro Sanz publicaba el mensaje en la madrugada del sábado y rápidamente se ha hecho viral. Con el objetivo de normalizar la situación, el cantante ha insistido en que está haciendo todo lo posible para estar bien. "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer", ha asegurado.

Sin embargo, ha sido muy claro al explicar cómo se siente. El artista ha insistido en que no pasa por su mejor etapa, a pesar de sus esfuerzos para superarlo. "Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", ha dicho.

"Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual"

Sanz no ha entrado en detalles y tampoco ha explicado el motivo de su tristeza, pero ha querido mostrar sus sentimientos en redes sociales para otros usuarios que puedan sentirse de la misma forma.

Reacciones al mensaje de Alejandro Sanz

Su publicación en redes sociales ha tenido numerosas reacciones. Acumula más de 100.000 me gustas, casi 10.000 retuits y miles de citas y respuestas. La mayoría de usuarios le han agradecido su sinceridad y otros le han enviado mensajes de ánimo.

"¡Ánimo!", "Tus canciones me levantaron muchas veces, hoy tus canciones deben recordarte lo grande que eres", "Eres muy fuerte", "Aunque a veces parezca que no, todo pasa" o "¡Pronta mejora!" han sido algunos de los mensajes.

A días de su gira por España

Alejandro Sanz comienza su gira en una semana, el próximo 3 de junio en Pamplona. El artista visitará Úbeda, Córdoba, Valencia, Barcelona, Granada, Albacete, Madrid, Málaga, Chiclana de la Frontera, Roquetas de Mar, Murcia, Alicante, Onda y concluirá en Chiclana de la Frontera.

Será en septiembre y octubre cuando el artista celebre conciertos en otros países, en Estados Unidos y México.