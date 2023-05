Rebeca Cáceres, psicóloga, sobre el tuit de Alejandro Sanz: "El éxito no es un síntoma de salud mental"

El cantante Alejandro Sanz publicó un tuit en su cuenta oficial hace menos de un día que hizo saltar las alarmas: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", dice parte de su mensaje.

El madrileño es otro caso más de persona conocida que habla abiertamente de su salud mental, el primer paso para dar visibilidad a la que podríamos calificar como la enfermedad del siglo XXI.

Por eso hemos hablado en directo en Antena 3 Noticias con Rebeca Cáceres, doctora en Psicología y Directora de 'Tribeca Psicólogos'.

¿Es este gesto importante para dar visibilidad a la salud mental?

"Son importantes todos los gestos de las personas con un reconocido alcance o éxito, esto ayuda a visibilizar con normalidad la salud mental y el ir a terapia", explica Cáceres.

Alejando Sanz ha explicado claramente que se encuentra triste y que no está bien, incluso de que, a veces, simplemente "no quiere estar" ¿Qué debemos hacer si en nuestro entorno hay alguien que nos dice frases similares?

"La salud mental debería ser preventiva y tenemos que incorporarla en la vida cotidiana de la población"

"Él está trabajando, está yendo a terapia, yo trabajo en eso con personas todos los días. La terapia y la salud mental deberían ser preventivas, igual que vamos a la ITV o igual que nos hacemos los chequeos médicos, los del cáncer, por ejemplo. No tiene sentido que en cuanto a la salud mental se vaya al psicólogo o a terapia cuando tenemos problemas. Los datos del suicidio entre jóvenes es otra muestra más de la importancia que tiene cuidar la salud mental, deberíamos incorporarlo en los hábitos de vida de la población", apunta la directora de 'Tribeca Psicólogos'

Por otra parte, los famosos que hablan abiertamente de su salud mental, además, rompen con la falsa sensación de que la fama da la felicidad.

"El éxito para nada es un síntoma de salud mental"

"El éxito para nada es un síntoma de salud mental, en el éxito hay una persona y un personaje, es lícito que no estén bien y se puedan venir abajo en cualquier momento. Yo siempre digo que no hay mayor éxito que el de ser uno mismo. A algunos les cuesta bajar esa adrenalina de los conciertos/rodajes... a veces sienten un vacío, es importante tenerlo en cuenta", concluye Rebeca Cáceres.