6.000 nuevas infecciones menos de VIH en tres años gracias al diagnóstico precoz en los servicios de Urgencias

¿Quién no recuerda a Tom Hanks en 'Streets of Philadelphia' en el papel de un exitoso abogado que es despedido tras conocer sus jefes que padece sida? En los años '90 contraer la infección por VIH suponía prácticamente una sentencia de muerte que, además de la gravedad de la enfermedad, llevaba encadenado un estigma social difícil de soportar.

Una enfermedad infecciosa que ahora en el siglo XXI parece haber quedado en el olvido, pero que ha causado más de 40 millones de muertos en el mundo desde sus inicios.

De ser la primera causa de mortandad de antaño, el VIH ha conseguido pasar, gracias a las investigaciones médicas e innovadoras terapias antirretrovirales, a ser una enfermedad crónica. La clave reside en la detención del virus para que pueda ser tratado y que el paciente siga con su vida.

El programa 'Deja Tu Huella' nació con esa vocación: diagnosticar casos ocultos del VIH en las Urgencias hospitalarias. De hecho, uno de cada cinco casos de VIH que se detecta en España es en estos servicios médicos.

"Tenemos el firme propósito de contribuir a acabar con la infección oculta del VIH", asegura el Dr. Juan González del Castillo, urgenciólogo y coordinador de 'Deja Tu Huella'. En tres años se diagnosticaron más de 1.600 casos de VIH y se han conseguido evitar más de 6.000 nuevas infecciones. Datos que se han destacado en el congreso nacional de SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) que este año se celebra en Sevilla.

Los urgenciólogos subrayan el alcance del diagnóstico "lo importante no son tanto las cifras sino las personas. De hecho, hay 1.600 personas que no sabían que tenían VIH y que, gracias a este programa lo saben. ¿Y esto que ha permitido? Que todas ellas puedan ser derivadas al sistema sanitario para ser tratadas y poder cortar así la transmisión de la enfermedad. Además, los pacientes tienen un control de su enfermedad mucho antes. "Junto con SEMES, estamos transformando la vida de muchas personas que vivían con VIH sin saberlo y seguimos trabajando para que este programa no sólo se pueda implementar en un mayor número de hospitales, sino también para asegurar que conseguimos los mejores resultados", indica María Rio, vicepresidenta de Gilead, biofarmacéutica colaboradora del programa.

El reto ante el que se encontraba 'Deja Tu Huella' era el de atajar ese 13% de personas con VIH que no conocía su realidad, por lo que podían seguir transmitiendo el virus, además de otro 50% que recibía el diagnóstico de forma tardía. Esto supone un peor pronóstico para el paciente y más coste sanitario.

Actualmente, y gracias a este programa, la detección está mejorando, evitando exponencialmente los contagios y ahorrando potencialmente 4,4 mil millones de euros al sistema de salud en un plazo de 20 años. "Un tercio de las oportunidades perdidas se daban en Urgencias –explica González del Castillo– especialmente del perfil poblacional que sólo ve a un médico cuando acude a Urgencias o que está en riesgo de exclusión social".

151 hospitales participan en este proyecto del que se presentó un nuevo documento de consenso para reforzar el cribado desde Urgencias. Y en este punto se ha destacado el papel de la Enfermería de Urgencias y Emergencias, clave para optimizar los resultados.

