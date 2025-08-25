Un hallazgo científico abre la puerta a ralentizar el envejecimiento y prevenir enfermedades como el Alzheimer

Un grupo de investigadores de la Universidad de Colorado Boulder (Estados Unidos) ha identificado más de 400 genes asociados al envejecimiento acelerado, un hallazgo que podría ser clave para desarrollar terapias dirigidas a ralentizar este proceso y prevenir enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson.

La investigación, publicada en la revista especializada 'Nature Genetics', concluye que distintos grupos de genes están detrás de diferentes tipos de envejecimiento alterado, -también denominado fragilidad-, que van desde el deterioro cognitivo hasta problemas de movilidad o el aislamiento social.

"Para poder identificar tratamientos que detengan o reviertan el envejecimiento biológico acelerado, es necesario comprender el envejecimiento en sí", señala la autora del artículo e investigadora postdoctoral en el Instituto de Genética del Comportamiento de la Universidad de Colorado Boulder, Isabelle Foote.

Foote subraya además que "este es el estudio más amplio hasta la fecha que utiliza la genética para intentar lograrlo". La investigación se centró en determinar qué genes están involucrados en el envejecimiento, un reto complejo, ya que este proceso abarca múltiples afecciones.

La fragilidad, un concepto clave en medicina

Los médicos suelen medir la fragilidad mediante un índice de 30 puntos que evalúa los siguientes factores:

La velocidad al caminar.

La fuerza de agarre.

El número de enfermedades diagnosticadas.

La actividad social.

Sin embargo, Foote advierte de que este sistema tiene limitaciones: "Esta falta de distinción ha dificultado que los médicos hagan recomendaciones y que los científicos determinen las causas subyacentes del envejecimiento no saludable", explica.

Para superar este obstáculo, el equipo realizó un estudio de asociación de todo el genoma, analizando el ADN y la información de salud de cientos de miles de participantes del Biobanco del Reino Unido y de otros conjuntos de datos públicos. Con ello, identificaron 408 genes vinculados al envejecimiento acelerado, un aumento considerable respecto a los 37 que se conocían hasta ahora.

Entre los hallazgos destacan genes asociados a subtipos específicos de envejecimiento no saludable, como "discapacidad", "mala cognición", "problemas metabólicos", "enfermedades múltiples", "estilo de vida poco saludable" o "apoyo social limitado". Por ejemplo, el gen SP1, relacionado con la función inmune y el Alzheimer , se vinculó fuertemente con la "mala cognición", mientras que el gen FTO, asociado a la obesidad, apareció en varias categorías.

Nuevas terapias personalizadas

A corto plazo, los autores sugieren que las evaluaciones clínicas de fragilidad incluyan seis subtipos específicos para guiar mejor los tratamientos preventivos. Así, un paciente cognitivamente frágil podría recibir terapias para evitar la demencia, mientras que alguien con fragilidad metabólica podría actuar para prevenir la diabetes o las enfermedades cardiovasculares.

Foote imagina un futuro en el que las personas puedan obtener una "puntuación de riesgo poligénico", que indique a qué tipo de envejecimiento no saludable son más propensas. Finalmente, el estudio asegura que "probablemente no habrá una única terapia mágica para abordar todas las enfermedades que acompañan al envejecimiento, pero tal vez ya no sea necesario contar con cientos de ellas".

