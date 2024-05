Los 'faciales vampiro', un tratamiento estético que ha provocado el contagio de VIH a varias mujeres

Los tratamientos estéticos están en auge. En España se hace más de 204.000 operaciones estéticas. Así lo refleja un informe de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética de 2021, lo que supone una subida de 215 % en comparación con 2014.

Tres mujeres que se sometieron a "faciales vampiro" en un spa en Nuevo México fueron diagnosticadas con VIH, según la CNN. Se trata de los primeros casos de personas que contrajeron el virus después de realizarse tratamientos cosméticos con agujas, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

"La cirugía estética es segura siempre que sea realizada por especialistas con la debida formación", afirma la doctora Isabel de Benito Molina, Presidente de SECPRE.

Las cirugías siempre pueden llevar riesgos asociados. Las mujeres contrajeron la enfermedad tras someterse a ese tratamiento estético con agujas el pasado 2018 y ahora el CDC ha publicado un estudio sobre esta propagación.

La CDC ha llevado a cabo una investigación por la infección de VIH entre personas sin factores de riesgo que recibieron plasma rico en plaquetas con microagujas en un spa sin licencia de Nuevo México. El centro de spa cerró en 2018 tras una inspección en la que detectaron "prácticas inseguras que podrían producir infecciones" a los clientes. Encontraron "tubos sin etiquetar que contenían sangre" y materiales inyectables médicos (como botox y lidocaína) guardados en el frigorífico de la cocina junto con la comida. También agujas sin envolver.

Años más tarde, en junio de 2022, el propietario del spa se declaró culpable de cinco delitos graves por practicar la medicina sin licencia. Organismos sanitarios exigen "prácticas adecuadas" y controles en las instalaciones de spa que ofrecen "servicios de inyecciones cosméticas" para que así se pueda prevenir la transmisión del VIH "y otros patógenos transmitidos por la sangre".

"Esta investigación identificó un grupo de VIH asociado con la recepción de servicios de inyecciones cosméticas en un centro sin licencia que no siguió los procedimientos recomendados de control de infecciones ni mantuvo registros de los clientes. Exigir prácticas adecuadas de control de infecciones y el mantenimiento de registros de clientes en las instalaciones de spa que ofrecen servicios de inyecciones cosméticas puede ayudar a prevenir la transmisión del VIH y otros patógenos transmitidos por la sangre y garantizar un rastreo y notificación adecuados en caso de resultados clínicos adversos, respectivamente", detalla el CDC.

¿Qué es el 'facial vampiro'?

El tratamiento 'facial vampiro' es un tratamiento estético conocido también como facial de proteínas ricas en plasma. Consiste en inyectar plasma en la piel de la cara utilizando un lápiz de microagujas. Dicho plasma procede de la propia sangre propia del paciente. Se trata de un tratamiento rejuvenecedor que no debería suponer un riesgo para los pacientes y tampoco debería producirse una infección transmitida por la sangre.

¿Por qué se producen esos casos de VIH? El riesgo de contraer una enfermedad puede producirse cuando las puntas de microagujas o jeringuillas se reutilizan o si se usa la sangre de otro paciente.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. no había detectado anteriormente una transmisión de VIH por someterse a una cirugía cosmética a través de sangre contaminada. "La transmisión del VIH a través de servicios de inyecciones cosméticas a través de sangre contaminada no se ha documentado previamente; sin embargo, la transmisión del VIH mediante prácticas de inyección no estériles es un riesgo conocido. Es importante determinar nuevas rutas de transmisión del VIH entre personas sin factores de riesgo conocidos", aclara el informe de los CDC.

El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, que se puede transmitir a través del contacto sexual sin protección con una persona infectada, por compartir agujas con una persona infectada, a través de transfusiones de sangre o a través de una madre con la enfermedad que se la transmita a su bebé.

Operaciones estéticas

En España, el 85% de las mujeres encuestadas afirma haberse hecho retoques estéticos frente al 15% a hombres. Entre las mujeres, lo más demandado es el aumento de mamas y liposucciones. Entre los varones, la blefaroplastia, la rinoplastia y la ginecomastia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com