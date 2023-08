4 consejos para evitar el calor en verano

Estamos en el mes de más calor del verano, y debemos tener cuidado porque podemos llegar a alcanzar temperaturas superiores a 40ºC en algunas zonas del territorio español. Cada año, miles de personas experimentan problemas ocasionados por el calor, así que es importante saber manejarlo. Puede agravar enfermedades u otras condiciones previas, así que ten especial cuidado si eres una persona que se encuentra en los grupos de mayor riesgo ante estas situaciones.

Te damos una serie de recomendaciones y consejos para tener menos calor y que te puedas mantener a una temperatura adecuada. Ante estas situaciones de altas temperaturas es crucial la prevención.

Mantente hidratado

La sudoración que aparece en nuestro cuerpo para regular la temperatura por culpa del calor provoca una deshidratación más acusada de lo normal, por lo que necesitamos hidratarnos constantemente.

Para que este mecanismo funcione de manera correcta debemos evitar situaciones donde nos encontremos sedientos. Bebe agua frecuentemente, aunque no tengas sed, ingiere pequeñas cantidades en breves lapsos de tiempo para mantener los niveles de agua del cuerpo estables. También puedes optar por consumir alimentos que favorezcan la hidratación del cuerpo, como la fruta, ensaladas o sopas frías. Las bebidas con cafeína, alcohol y azucaradas fomentan la deshidratación, evita tomarlas en exceso.

Evita salir en las horas con más exposición solar

Un consejo fundamental: evita salir entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. En verano, este período de tiempo es cuando se registran las mayores temperaturas; mantente en un lugar cubierto y deja las actividades al aire libre para horas en las que no haya tanta incidencia del sol para evitar el calor.

Si necesitas salir en esas horas, trata de no realizar actividades deportivas que requieran mucho esfuerzo físico, para no agravar esa situación. Como consejo adicional, es importante que uses protección solar con factor de protección elevado aplicándola varias veces al día.

Usa ropa ligera y transpirable

En días de calor es aconsejable llevar ropa transpirable, que nos ayuden a permanecer frescos. Las telas que no tienen esta propiedad favorecen el efecto ‘sauna’ porque no dejan al cuerpo realizar correctamente su función de autorregulación de temperatura. Algunos de los tejidos más transpirables que se recomiendan son el algodón o el lino.

Busca lugares frescos

Para evitar el calor en verano procura buscar lugares frescos para no encontrarnos en situaciones extremas. Estando en exteriores la sombra siempre será tu mayor aliada para no recibir radiación solar directa.

Ten especial precaución con los coches en verano. Al dejar estacionado nuestro vehículo en pleno sol, al volver suele estar sometido a altas temperaturas que pueden perjudicar nuestra salud. Mantenlo abierto para que ventile y se pueda realizar un trayecto seguro.

Permanece atento a los síntomas de tu cuerpo que pueden indicar que el calor está alterando tu salud, como dolores de cabeza, náuseas, mareos, cansancio… Busca atención sanitaria si lo consideras necesario. El calor en verano es una sensación natural ocasionada por las altas temperaturas que siempre se experimentan en estas fechas; no podemos evitar que se eleve la temperatura, pero sí tomar una serie de precauciones para que no nos afecte demasiado. Sigue estas recomendaciones para evitar el calor y pasar momentos agradables en verano.