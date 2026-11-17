La inteligencia artificial y los algoritmos están transformando todos los ámbitos de la sociedad. Esta es una de las principales cuestiones a debate de la primera jornada de Metafuturo, celebrada en Barcelona, que ha contado con la participación de destacadas personalidades, como el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y el president de Cataluña, Salvador Illa. Este último ha señalado que los algoritmos representan el mayor peligro para las democracias.

Illa ha afirmado que el principal escenario donde se juega el futuro de la democracia es el mundo digital, donde, según el president, "los nuevos autoritarismos pretenden vendernos que la libertad es poder mentir en redes".

"El Premio Planeta está haciendo mucho por elevar el nivel de cultura"

Pero la Inteligencia Artificial también afecta a otros sectores, como el editorial. El director general de Planeta Grupo editorial, Jesús Badenes, ha afirmado que la apuesta de Grupo Planeta es que la IA sirva de ayuda, pero que siempre debe prevalecer la originalidad de los autores. "El lector tiene derecho a que cuando alguien le da un libro, ese libro sea original, fruto de una creación humana", ha añadido.

Badenes ha destacado también el gran momento que vive el mundo del libro, uno de los motivos del boom del ocio cultural que ha sumado a más gente joven a la lectura en los últimos años. Otro de los elementos que han potenciado el sector es el Premio Planeta, que, según Badenes, "es la marca más reconocible del sector".

Los medios, agencias de comunicación y las marcas también han tenido que adaptarse a un mercado donde la inteligencia artificial y los algoritmos han cambiado las formas de consumo del público. Para Óscar Dorda, CEO de Havas Media Network España, hay que entender al consumidor para seguir siendo relevante.

Un manifiesto para qué la lucha contra el cáncer sea una prioridad de Estado

Otro de los temas a debatir en la jornada inaugural de Metafuturo ha sido la sanidad y la lucha contra el cáncer en España. Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) , ha reconocido que la IA puede servir de ayuda para combatir la enfermedad, pero también reclama el compromiso de los políticos, instituciones y sociedad civil para avanzar en la lucha contra el cáncer. Reyes ha explicado que la AECC está trabajando en un manifiesto contra el cáncer, elaborado junto a 56 entidades, para que la enfermedad se convierta en una prioridad de Estado en la próxima legislatura.