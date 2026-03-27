El Gobierno reducirá la jornada laboral a 35 horas semanales en abril: las claves de la reducción

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha sido el encargado de anunciarlo hoy. Avanza esta medida en plena remodelación del Gobierno tras la salida del la Vicepresidenta María Jesús Montero y el nuevo nombramiento de Carlos Cuerpo como Vicepresidente. Óscar López plantea que esta nueva jornada laboral de 35 horas entre en vigor la primera quincena de abril. Además, durante ha recordado que esta nueva jornada laboral ya se está aplicando en otras comunidades autónomas.

El ministro también ha recalcado que se llevará a cabo de acuerdo con las organizaciones sindicales y los ministerios.

¿A quién beneficiaría?

Esta medida se aplicará a todos los empleados y empleadas públicas del Estado que consiguen así, a nivel nacional una reducción en su horario laboral. Pasaran por tanto, de trabajar 37,5 horas y media a trabajar 35 horas semanales. Favorecerá a casi 250.000 trabajadores y se aplicará por igual a toda la Administración General del Estado (AGE).

El acuerdo ha sido suscrito este viernes por la mañana en la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado, en un diálogo conjunto entre la Administración, el Ministerio de Función Pública y la mayoría de sindicatos (CCOO, UGT y CSIF). Otros sindicatos no lo han firmado al considerar que la medida no cumple con las garantías suficientes.

Con la entrada en vigor de esta jornada, los funcionarios trabajaran un total 1.533 horas anuales.

¿Cuándo entrará en vigor?

La medida aún tiene que ser aprobada. El Gobierno se ha comprometido a aprobar una resolución en un plazo de 15 días. La idea, según ha anunciado Óscar López, es que esté lista para la primera quincena de abril. Una vez que se apruebe formalmente, cada Ministerio, organismo y entidad de la Administración General del Estado deberá negociar la medida y también adaptarla a los calendarios de su servicio publico. Por lo tanto, aún no hay una fecha exacta para la entrada en vigor, sino que todo dependerá de la adaptación de cada institución y variará en función de los planes y organización de cada una de ellas.

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