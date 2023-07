William Burns, director de la CIA: "El motín de Wagner ha expuesto las dudas sobre el error de juicio de Putin"

A punto de cumplirse un mes del motín fugaz impulsado por el jefe del grupo Wagner en Rusia, lo ocurrido sigue dejando más preguntas que respuestas. El pulso insólito de Prigozhin al todopoderoso presidente ruso mantiene en alerta a las agencias de inteligencia occidentales. Por primera vez el director de la CIA ha analizado en público lo ocurrido y asegura que esos hechos han dejado en evidencias las dudas entre la élite rusa sobre el error de juicio de Vladimir Putin.

William Burns ha hecho esas declaraciones en el Foro de Seguridad de Aspen. "Hay muchos episodios fascinantes en Rusia, pero ninguno lo es tanto como el motín de Prigozhin porque fue el ataque más directo al estado ruso en los 23 años de Putin en el poder", asegura Burns.

"Creo que ha expuesto debilidades significativas del sistema construido por Putin, como la desastrosa y profundamente destructiva guerra que lanzó hace 18 meses en Ucrania. Lo más notable para mí es la forma en la que Putin se vio obligado a hacer un trato con Prigozhin después del motín", añade.

Un golpe a Putin

Para la CIA, el hecho de que las tropas de Wagner pudieran viajar a través de buena parte de Rusia sin obstáculos y las críticas de Prigozhin, son un gran golpe para el presidente ruso. "Han quedado en evidencia las dudas sobre el error de juicio de Putin desde que lanzó la invasión. Creo que hay una relación entre el campo de batalla en Ucrania y lo que sucede dentro de Rusia en el sentido de que si los ucranianos hacen más avances en el campo de batalla, más y más rusos en la élite y fuera de la élite prestarán atención a las críticas de Prigozhin sobre la guerra", explica Burns.

Recuperando la broma del presidente Joe Biden sobre que el líder de los mercenarios vigile lo que come, Burns añade: "Putin es alguien que generalmente piensa que la venganza es un plato que se sirve en frío. Así que va a tratar de 'arreglar' la situación en la medida de lo posible. Putin es el último apóstol de la venganza, así que me sorprendería si Prigozhin escapa a más represalias por esto. Entonces, en ese sentido, el presidente tiene razón. Si yo fuera Prigozhin, no despediría a mi catador de comida".